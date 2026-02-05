Укр
"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Кристина Трохимчук
5 февраля 2026, 06:15
45
Эльвира Гасанова раскрыла секреты нарядов первой леди.
Олена Зеленська - стиль
Олена Зеленська - стиль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

Вы узнаете:

  • Дизайнер Елены Зеленской раскрыла секреты ее нарядов
  • Как наряды первой леди корректируют фигуру

Украинская дизайнерка Эльвира Гасанова, которая бесплатно предоставляет наряды для Елены Зеленской, раскрыла секреты луков первой леди. В интервью Еве Коршик она призналась, как корректирует фигуру Зеленской с помощью дизайнерских решений.

По словам Эльвиры, во время создания платья или костюма необходимо понимать, как вещи будут выглядеть на разных типах фигур. Некоторые наряды смотрятся хорошо только в определенном размере, в то время как другие грамотно корректируют фигуру и делают ее более пропорциональной. Самым удачным нарядом с таким эффектом для первой леди Гасанова признала черное платье со складками на талии и поясом.

видео дня
Елена Зеленская в черном платье
Елена Зеленская в черном платье / фото: instagram.com, gasanova.brand

"Это платье тоже одно из самых любимых, и мы тоже уже его повторяли в нескольких цветах. У меня очень умная команда, которая работает с разными типами фигур. То есть много брендов, которые там, условно, шьют только на девочек. И вот это садится красиво на XS, даже если они сделали градацию на разные размеры. У нас много разных клиентов, я никогда не была XS, поэтому мы знаем, как сделать так, чтобы женщина в любых параметрах выглядела красиво", — рассказала дизайнерка.

Гасанова также подчеркнула, что ее команда всегда учитывает индивидуальные особенности фигуры жены президента и понимает, с какими модными решениями необходимо быть аккуратнее.

Елена Зеленская появилась в белом костюме
Как Елена Зеленская корректирует фигуру / фото: instagram.com, Олена Зеленська

"Мы знаем сильные стороны Елены Владимировны и знаем, где, что, как у каждой женщины хочется что-то прикрыть. Именно в этом платье у нас классные встречные складки на талии и подчеркнута талия поясом, что не добавляет дополнительного объема, но при этом дает возможность свободно дышать. То есть пропорционально очень красивое платье", — призналась Эльвира.

Ранее Главред сообщал, что российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после полномасштабного вторжения и выехали из РФ, показались вместе и удивили поклонников своим молодым видом.

Также украинский артист и саундпродюсер M1SHKA принял участие в создании альбома Bad Bunny, который победил на церемонии "Грэмми" в номинации "Альбом года". Команда пуэрториканского артиста пригласила его на церемонию незадолго до ее проведения, но M1SHKA не смог приехать.

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

