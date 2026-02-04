Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

Уже два года Саливанчук - холостячка.

https://stars.glavred.info/razvedennaya-anna-salivanchuk-nameknula-na-novyy-roman-10738121.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук личная жизнь - в жизни актрисы появился тайный поклонник / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кратко:

В 2023 году Анна Саливанчук развелась

Два года спустя артистка впервые намекнула на новые отношения

Украина переживает сильные морозы, но в душе Анны Саливанчук, похоже, уже наступила весна. На это разведенная актриса намекнула в своем блоге в Instagram.

Саливанчук опубликовала видео, на котором позирует с большим букетом желто-красных тюльпанов. Она буквально светится изнутри от счастья. И причиной тому не только цветы, но и тот, кто их артистке преподнес.

видео дня

"Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто", - подписала ролик Анна. Цветущий вид самой актрисы в комментариях отмечают ее поклонники.

Анна Саливанчук личная жизнь - в жизни актрисы появился тайный поклонник / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук - личная жизнь

Украинская актриса Анна Саливанчук была замужем за продюсером и политиком Александром Божковым с 2015 по 2023 год. В этом браке артистка родила двоих сыновей - Глеба (2015) и Никиту (2020). Отношения Божкова и Саливанчук закончились, по словам актрисы, из-за разницы во взглядах на семейную жизнь.

Анна Саливанчук с детьми и бывшим мужем / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Monokate стала блондинкой перед финалом Нацотбора на Евровидение-2026. Украинская певица уже выступала на конкурсе в составе Go_A, а теперь пробует свои силы сольно.

Также олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о беременности. Это будет первый ребенок для саблистки и ее жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.

Читайте также:

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред