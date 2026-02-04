Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

Кратко:
- В 2023 году Анна Саливанчук развелась
- Два года спустя артистка впервые намекнула на новые отношения
Украина переживает сильные морозы, но в душе Анны Саливанчук, похоже, уже наступила весна. На это разведенная актриса намекнула в своем блоге в Instagram.
Саливанчук опубликовала видео, на котором позирует с большим букетом желто-красных тюльпанов. Она буквально светится изнутри от счастья. И причиной тому не только цветы, но и тот, кто их артистке преподнес.
"Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто", - подписала ролик Анна. Цветущий вид самой актрисы в комментариях отмечают ее поклонники.
Анна Саливанчук - личная жизнь
Украинская актриса Анна Саливанчук была замужем за продюсером и политиком Александром Божковым с 2015 по 2023 год. В этом браке артистка родила двоих сыновей - Глеба (2015) и Никиту (2020). Отношения Божкова и Саливанчук закончились, по словам актрисы, из-за разницы во взглядах на семейную жизнь.
О персоне: Анна Саливанчук
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.
