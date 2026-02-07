Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

Khayat выложился на все сто во время выступления.

https://stars.glavred.info/zvezda-nacotbora-khayat-oshelomil-postanovkoy-svoego-vystupleniya-detali-10738925.html Ссылка скопирована

Khayat удивил образом на Нацотборе-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Khayat

Кратко:

Khayat удачно выступил на Нацотборе

Какой образ он выбрал

Украинский певец Khayat, которого считают одним из фаворитов на Национальном отборе на Евровидение-2026, спел свою конкурсную песню "Герци" в финале отбора.

Артист создал на сцене эффект каменной пустыни, а нависшая над головой глыба держала зрителей в напряжении до финала. Затем Khayat поднялся на декорации в сопровождении хора.

видео дня

Khayat / фото: скрин видео

Напомним, семидесятый песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд-финал "Евровидения" состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая 2026 года. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle

Смотрите видео выступления Khayat на Нацотборе-2026:

KHAYAT / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением. Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно".

А также певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред