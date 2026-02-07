Укр
Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

Элина Чигис
7 февраля 2026, 20:39обновлено 7 февраля, 21:10
Khayat выложился на все сто во время выступления.
Khayat
Khayat удивил образом на Нацотборе-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Khayat

Украинский певец Khayat, которого считают одним из фаворитов на Национальном отборе на Евровидение-2026, спел свою конкурсную песню "Герци" в финале отбора.

Артист создал на сцене эффект каменной пустыни, а нависшая над головой глыба держала зрителей в напряжении до финала. Затем Khayat поднялся на декорации в сопровождении хора.

Khayat
Khayat / фото: скрин видео

Напомним, семидесятый песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд-финал "Евровидения" состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая 2026 года. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle

Смотрите видео выступления Khayat на Нацотборе-2026:

KHAYAT
KHAYAT / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением. Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно".

А также певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь.

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Евровидение-2026
О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

