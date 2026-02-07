Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

Кратко:
- Khayat удачно выступил на Нацотборе
- Какой образ он выбрал
Украинский певец Khayat, которого считают одним из фаворитов на Национальном отборе на Евровидение-2026, спел свою конкурсную песню "Герци" в финале отбора.
Артист создал на сцене эффект каменной пустыни, а нависшая над головой глыба держала зрителей в напряжении до финала. Затем Khayat поднялся на декорации в сопровождении хора.
Напомним, семидесятый песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд-финал "Евровидения" состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая 2026 года. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle
Смотрите видео выступления Khayat на Нацотборе-2026:
Отметим, как сообщал Главред, певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением. Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно".
А также певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь.
