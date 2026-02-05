"Последнее слово": Khayat сделал прогноз на финал Нацотбора-2026

Андрей Хайат поделился мыслями о своей попытке покорить конкурс и о том, чем закончится Национальный отбор.

Khayat песни - Андрей Хайат рассказал о Нацотборе-2026 / коллаж: Главред, фото: nstagram.com/ado.khayat

Украинский певец Khayat (Андрей Хайат) - один из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. В субботу, 7 февраля, вместе с остальными участниками конкурса он посоревнуется за право представить Украину на международной сцене.

Это - четвертое участие Хайата на Нацотборе. В интервью для 1plus1 артист рассказал, с какими чувствами идет на соревнование. Он отметил, что, вопреки тяжелым условиям подготовки, недостатку времени, холоду, отключениям света, на Национальный отбор он идет с холодной головой, без мандража.

видео дня

"Эта заявка и мой путь на национальном отборе отличаются от предыдущих тем, что они максимально осознанные. Нет никаких подвешенных моментов — все очень четко и понятно, и нет ощущения, что я иду кому-то что-то доказывать. Этот отбор и эта попытка являются волеизъявлением и выражением от меня как от опытного артиста, который знает, что он может предложить, знает свою ценность и стремится к тому, чтобы это понравилось людям", - говорит Андрей.

Khayat песни - Андрей Хайат рассказал о Нацотборе-2026 / фото: из личного архива Khayat

Впрочем, певец готов к сюрпризам в финале - он адекватно оценивает соперников и признает, что 7 февраля будет очень интересно. "Я сосредоточен на себе и подготовке к собственному выступлению, ведь не стоит забывать, что последнее слово — за рядовым украинцем, и именно люди выберут представителя на Евровидение. Я никого не переоцениваю и не недооцениваю одновременно, потому что в прямом эфире может случиться что угодно. Вся десятка финалистов абсолютно достойна, все находятся на своем месте. Этот финал может быть очень непредсказуемым", - добавляет Khayat.

Khayat песни - Андрей Хайат рассказал о Нацотборе-2026 / фото: из личного архива Khayat

Khayat - Герци: о чем песня

Мнение исполнителя однозначно: "Я хочу, чтобы зритель почувствовал облегчение, освободил свои эмоции, которые часто остаются запертыми. Потому что в песне Герцы максимально прямолинейно и откровенно сказано о состоянии, которое сегодня объединяет очень большое количество людей в Украине: усталость, отчаяние, обида, боль. Это вещи, естественные для людей, и их нельзя держать в себе. Главная задача моего выступления, чтобы люди хотя бы на эти три минуты почувствовали себя лучше".

Khayat песни - Андрей Хайат рассказал о Нацотборе-2026 / фото: из личного архива Khayat

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

