"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

Наталья Могилевская выбрала для себя похудение через оздоровление и очищение организма.

Могилевская призналась, как похудела на 25 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Могилевская руководствовалась методикой биохимика Марвы Оганян

Певица подчеркнула, что рассказывает только о своем опыте

Популярная украинская певица Наталья Могилевская детально рассказала о секретах своего похудения. Ранее она призналась о потере 25 килограммов.

В своем Telegram-канале она сообщила, что выбрала для себя похудение через оздоровление и очищение организма. Могилевская руководствовалась методикой биохимика Марвы Оганян, а также читала книги американского диетолога Поля Брегга.

"Я делала просто оздоровление и очищение организма по Марве Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Главное - это пить масла, пить горькие травы, делать очищение организма. И даже упражнения, которые я делала, это только прогулки. Я начала заниматься танцами только на последнем этапе, когда уже была минус много килограммов", - написала она.

Певица подчеркнула, что рассказывает только о своем опыте, поэтому другим советует обязательно консультироваться с врачом, прежде чем применять какие-либо методы похудения.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

