"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

Кратко:
- Могилевская руководствовалась методикой биохимика Марвы Оганян
- Певица подчеркнула, что рассказывает только о своем опыте
Популярная украинская певица Наталья Могилевская детально рассказала о секретах своего похудения. Ранее она призналась о потере 25 килограммов.
В своем Telegram-канале она сообщила, что выбрала для себя похудение через оздоровление и очищение организма. Могилевская руководствовалась методикой биохимика Марвы Оганян, а также читала книги американского диетолога Поля Брегга.
"Я делала просто оздоровление и очищение организма по Марве Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Главное - это пить масла, пить горькие травы, делать очищение организма. И даже упражнения, которые я делала, это только прогулки. Я начала заниматься танцами только на последнем этапе, когда уже была минус много килограммов", - написала она.
Певица подчеркнула, что рассказывает только о своем опыте, поэтому другим советует обязательно консультироваться с врачом, прежде чем применять какие-либо методы похудения.
Другие новости:
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
