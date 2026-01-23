Как на "Титанике": Могилевская показала мужа в нежных объятиях

Наталья Могилевская скрывала своего возлюбленного от чужих глаз.

Наталья Могилевская муж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Как выглядит муж Натальи Могилевской

Певица показала романтику с возлюбленным

Украинская певица Наталья Могилевская предпочитает скрывать от публичности своего избранника, но иногда дает поклонникам возможность заглянуть за кулисы их личной жизни. В Telegram певица опубликовала снимок, на котором запечатлен романтический момент пары.

На фотографии Наталья и ее муж Валентин стоят спиной к камере на террасе, расположенной прямо у океана. Певица поднялась на стул, чтобы быть повыше, и широко раскинула руки, ловя ночной бриз. Супруг артистки нежно обнял ее сзади, повторяя позу из известного фильма "Титаник". Предположительно, пара сделала снимок во время своего недавнего отдыха на Тенерифе.

Как выглядит муж Могилевской / фото: Telegram

Могилевская не показывает лицо своего мужа в соцсетях. Ранее певица признавалась, что Валентин сам не хочет публичности, и она уважает его решение. Несмотря на это, супруга звезды можно часто увидеть на ее концертах.

Наталья Могилевская — личная жизнь

После начала полномасштабного вторжения Наталья Могилевская встретила новую любовь — мужчину по имени Валентин. Главным событием стало то, что пара усыновила двух сестер-сирот — Мишель и Софию. Наталья долгое время скрывала этот факт, оберегая покой детей, и лишь в начале 2024 года официально подтвердила, что стала матерью.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

