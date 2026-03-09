Укр
Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

Элина Чигис
9 марта 2026, 22:27
Оля Цибульская раскрыла секрет Ирины Билык.
Ирина Билык
Оля Цибульская рассказала о личном Ирины Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Оля Цибульская заговорила о Ирине Билык
  • Какой секрет певицы она раскрыла

Украинская известная певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.

В эфире "Сніданок з "1+1" артистка отметила, что знает женщин, которые имеют молодых любовников.

видео дня

"В украинском шоу-бизнесе очень модно заводить молодых любовников. Есть примеры", – сказала Цибульская.

Ирина Билык
Ирина Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

Певица добавила, что у нее нету любовника, но у Билык он уже есть.

"Я уже шутила. Говорю зрительницам: "Мы сделаем конкурс на самого красивого любовника. Только официально обращаюсь к Ирине Николаевне Билык, чтобы она не принимала участие, потому что выиграет", - сказала Оля.

Ирина Билык пока не комментировала заявление коллеги.

Смотрите видео интервью Оли Цибульской:

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

