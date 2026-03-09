Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

Вы узнаете:
- Оля Цибульская заговорила о Ирине Билык
- Какой секрет певицы она раскрыла
Украинская известная певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.
В эфире "Сніданок з "1+1" артистка отметила, что знает женщин, которые имеют молодых любовников.
"В украинском шоу-бизнесе очень модно заводить молодых любовников. Есть примеры", – сказала Цибульская.
Певица добавила, что у нее нету любовника, но у Билык он уже есть.
"Я уже шутила. Говорю зрительницам: "Мы сделаем конкурс на самого красивого любовника. Только официально обращаюсь к Ирине Николаевне Билык, чтобы она не принимала участие, потому что выиграет", - сказала Оля.
Ирина Билык пока не комментировала заявление коллеги.
Смотрите видео интервью Оли Цибульской:
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
