Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

Оля Цибульская рассказала о личном Ирины Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Украинская известная певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.

В эфире "Сніданок з "1+1" артистка отметила, что знает женщин, которые имеют молодых любовников.

"В украинском шоу-бизнесе очень модно заводить молодых любовников. Есть примеры", – сказала Цибульская.

Ирина Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

Певица добавила, что у нее нету любовника, но у Билык он уже есть.

"Я уже шутила. Говорю зрительницам: "Мы сделаем конкурс на самого красивого любовника. Только официально обращаюсь к Ирине Николаевне Билык, чтобы она не принимала участие, потому что выиграет", - сказала Оля.

Ирина Билык пока не комментировала заявление коллеги.

Смотрите видео интервью Оли Цибульской:

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

