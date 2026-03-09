Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

Григорий Решетник неудачно поздравил женщин с праздником.

https://stars.glavred.info/grigoriy-reshetnik-publichno-unizil-zhenshchin-chto-sluchilos-10747523.html Ссылка скопирована

Григорий Решетник попал под хейт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник

Вы узнаете:

Григорий Решетник поздравил женщин с 8 Марта

Почему его раскритиковали

Украинский известный ведущий Григорий Решетник опубликовал поздравление с 8 Марта, но ему пришлось оправдываться за него.

На своей странице в Threads знаменитость назвал 8 Марта "праздником весны" и пожелал женщинам, чтобы рядом с ними был человек, который сможет обеспечить их генератором, полным баком топлива, подарками и цветами. Но поклонники не оценили такие слова и раскритиковали Григория.

видео дня

"Еще одно доказательство того, что пришло время пересмотреть, кого мы считаем лидерами мнений… Гриша, этот день о равенстве, поэтому было бы хорошо пожелать, чтобы женщины могли сами себя всем обеспечивать и не имели в этом никаких препятствий";

"Класс! Поздравление женщинам, будто они неполноценны и не могут сами обеспечивать себя";

"Праздник весны был 1 марта. Какое отношение имеет День борьбы за права женщин к празднику весны?" - отметили пользователи соцсети.

Скандальная публикация Григория Решетника / фото: скрин threads.com/@grisha_reshetnik

Затем Решетник сделал еще одну публикацию.

"Всех, для кого это не праздник — поздравляю с Международным днем борьбы за права женщин! Будьте сильными, равными, несокрушимыми, независимыми!" - написал ведущий.

Скандальная публикация Григория Решетника / фото: threads.com/@grisha_reshetnik

Но и это не исправило ситуацию, поэтому дискуссия только продолжилась.

Григорий Решетник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык. Артистка отметила, что знает женщин, которые имеют молодых любовников.

А также певица Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны в Украине живет за границей и не отказалась от русского языка, сделала признание о том, что ее бросили люди, которым она раньше помогала.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред