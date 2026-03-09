Укр
Читать на украинском
Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

Элина Чигис
9 марта 2026, 23:27
Григорий Решетник неудачно поздравил женщин с праздником.
Григорий Решетник
Григорий Решетник попал под хейт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник

Украинский известный ведущий Григорий Решетник опубликовал поздравление с 8 Марта, но ему пришлось оправдываться за него.

На своей странице в Threads знаменитость назвал 8 Марта "праздником весны" и пожелал женщинам, чтобы рядом с ними был человек, который сможет обеспечить их генератором, полным баком топлива, подарками и цветами. Но поклонники не оценили такие слова и раскритиковали Григория.

"Еще одно доказательство того, что пришло время пересмотреть, кого мы считаем лидерами мнений… Гриша, этот день о равенстве, поэтому было бы хорошо пожелать, чтобы женщины могли сами себя всем обеспечивать и не имели в этом никаких препятствий";

"Класс! Поздравление женщинам, будто они неполноценны и не могут сами обеспечивать себя";

"Праздник весны был 1 марта. Какое отношение имеет День борьбы за права женщин к празднику весны?" - отметили пользователи соцсети.

Скандальная публикация Григория Решетника
Скандальная публикация Григория Решетника / фото: скрин threads.com/@grisha_reshetnik

Затем Решетник сделал еще одну публикацию.

"Всех, для кого это не праздник — поздравляю с Международным днем борьбы за права женщин! Будьте сильными, равными, несокрушимыми, независимыми!" - написал ведущий.

Скандальная публикация Григория Решетника
Скандальная публикация Григория Решетника / фото: threads.com/@grisha_reshetnik

Но и это не исправило ситуацию, поэтому дискуссия только продолжилась.

Григорий Решетник
Григорий Решетник / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.

А также певица Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны в Украине живет за границей и не отказалась от русского языка, сделала признание о том, что ее бросили люди, которым она раньше помогала.

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

