Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

Вы узнаете:
- Григорий Решетник поздравил женщин с 8 Марта
- Почему его раскритиковали
Украинский известный ведущий Григорий Решетник опубликовал поздравление с 8 Марта, но ему пришлось оправдываться за него.
На своей странице в Threads знаменитость назвал 8 Марта "праздником весны" и пожелал женщинам, чтобы рядом с ними был человек, который сможет обеспечить их генератором, полным баком топлива, подарками и цветами. Но поклонники не оценили такие слова и раскритиковали Григория.
"Еще одно доказательство того, что пришло время пересмотреть, кого мы считаем лидерами мнений… Гриша, этот день о равенстве, поэтому было бы хорошо пожелать, чтобы женщины могли сами себя всем обеспечивать и не имели в этом никаких препятствий";
"Класс! Поздравление женщинам, будто они неполноценны и не могут сами обеспечивать себя";
"Праздник весны был 1 марта. Какое отношение имеет День борьбы за права женщин к празднику весны?" - отметили пользователи соцсети.
Затем Решетник сделал еще одну публикацию.
"Всех, для кого это не праздник — поздравляю с Международным днем борьбы за права женщин! Будьте сильными, равными, несокрушимыми, независимыми!" - написал ведущий.
Но и это не исправило ситуацию, поэтому дискуссия только продолжилась.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
