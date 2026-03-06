"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

Слава Каминская вышла на связь с поклонниками.

https://stars.glavred.info/gde-vse-eti-lyudi-slavu-kaminskuyu-brosili-blizkie-10746245.html Ссылка скопирована

Слава Каминская удивила заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Вы узнаете:

Слава Каминская рассказала о своем окружении

Где она находится

Украинская певица Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны в Украине живет за границей и не отказалась от русского языка, сделала признание о том, что ее бросили люди, которым она раньше помогала.

видео дня

На своей странице в соцсетях артистка сделала публикацию, в которой рассказала, что сейчас чувствует.

"Недавно подумала о том, что я раньше всем пыталась помочь, у меня была возможность, и это было очень искренне, безвозмездно. И я не прошу отдачи, но все же. Вот теперь где все эти люди?" - написала Слава.

Новая публикация Славы Каминской / фото: скрин instagram.com, Слава Каминская

Также она заговорила о карме и подчеркнула, что "никто никому не обязан".

"Я это понимаю. Но карма. Она же все-таки существует?" – добавила Каминская.

Слава Каминская / фото: instagram.com, Слава Каминская

Напомним, в 2022 году Каминская вместе с детьми эвакуировалась в Нидерланды, а в августе этого же года рассказала о возвращении домой. Но через неделю она снова вернулась за границу, где и живет сейчас.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях. Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.

А также певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви. В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред