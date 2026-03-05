"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

Елена Кравец ранее не делилась деталями личной жизни.

Елена Кравец заговорила о муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

Елена Кравец рассказала об изменениях мужа

Почему она не хочет говорить о личном

Украинская известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь.

В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.

"Моя личная жизнь в последнее время не выношу в целом, потому что иногда я сама для себя не могу до конца сформулировать происходящее и разобраться. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я вспоминаю, что в этой истории есть как минимум мой муж, мои дети, наши родители. Я отвечаю условно говоря за них всех", – призналась Елена.

Елена Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

Также она подчеркнула, что Сергей очень поменялся после того, как в октябре 2025 года присоединился к ВСУ.

"Радикально просто изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, при которых нельзя не взрослеть. Оставаться надо скалой, стержнем. Я думаю, у него изменилась картина мира. Он переоценил многое в своей жизни", - призналась Кравец.

Смотрите видео интервью Елены Кравец:

Елена Кравец / инфографика: Главред

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

