"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

Элина Чигис
5 марта 2026, 22:35
Елена Кравец ранее не делилась деталями личной жизни.
Елена Кравец с мужем и детьми
Елена Кравец заговорила о муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Украинская известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь.

В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.

"Моя личная жизнь в последнее время не выношу в целом, потому что иногда я сама для себя не могу до конца сформулировать происходящее и разобраться. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я вспоминаю, что в этой истории есть как минимум мой муж, мои дети, наши родители. Я отвечаю условно говоря за них всех", – призналась Елена.

Елена Кравец
Елена Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

Также она подчеркнула, что Сергей очень поменялся после того, как в октябре 2025 года присоединился к ВСУ.

"Радикально просто изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, при которых нельзя не взрослеть. Оставаться надо скалой, стержнем. Я думаю, у него изменилась картина мира. Он переоценил многое в своей жизни", - призналась Кравец.

Елена Кравец
Елена Кравец / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, не так давно развелся с Аленой Красновой. Ранее Пресняков запустил совместный бизнес по производству уличных тренажёров вместе с бывшим тестем Романом Красновым.

А также известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком. Блогер Ангелина Пичик поинтересовалась в знаменитости, правда ли это.

О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

