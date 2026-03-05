"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

Вы узнаете:
- Светлицкая прокомментировала отношения с Цымбалюком
- Какой мужчина должен быть рядом с ней
Украинская известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.
Блогер Ангелина Пичик поинтересовалась в знаменитости, правда ли это.
"Вы знаете, когда я была замужем, я всю свою личную жизнь показывала всегда. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Потому - не комментирую эти слухи", - ответила Елена.
Также она рассказала о качествах мужчины, который может быть вместе с ней.
"Он должен быть любимым, в первую очередь. Главное, чтобы я его любила", - заявила актриса.
Также она поделилась мудростью, которую недавно услышала.
"Священник в церкви сказал одну простую, но важную фразу: "Делай то, что должен. Каждое утро просыпайся, застилай постель, умывайся, завтракай, займись спортом и делай маленькие шаги к своей мечте", - сказала Светлицкая.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами. Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова. Кстати, видео она уже удалила.
А также певица Наталья Могилевская высказала свое мнение о певице Тине Кароль, с которой знакома уже много лет. В комментарии для радиостанции Maximum Могилевская отметила, что считает Тину примером женственности.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
