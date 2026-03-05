"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

Елену Светлицкую и Тараса Цымбалюка уже давно подозревают в романе.

Елена Светлицкая заговорила о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая, Тарас Цымбалюк

Украинская известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.

Блогер Ангелина Пичик поинтересовалась в знаменитости, правда ли это.

"Вы знаете, когда я была замужем, я всю свою личную жизнь показывала всегда. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Потому - не комментирую эти слухи", - ответила Елена.

Елена Светлицкая о личной жизни / фото: скрин instagram.com, Ангелина Пичик

Также она рассказала о качествах мужчины, который может быть вместе с ней.

"Он должен быть любимым, в первую очередь. Главное, чтобы я его любила", - заявила актриса.

Елена Светлицкая / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Также она поделилась мудростью, которую недавно услышала.

"Священник в церкви сказал одну простую, но важную фразу: "Делай то, что должен. Каждое утро просыпайся, застилай постель, умывайся, завтракай, займись спортом и делай маленькие шаги к своей мечте", - сказала Светлицкая.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

