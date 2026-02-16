Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

Вкратце:
- Тарас Цымбалюк показал себя под капельницей
- Артист рассказал, что ему "поставили"
Украинский актер и главный герой 14 сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк вышел на связь с поклонниками прямиком из-под капельницы. Помощь ему понадобилась во время гастролей.
В социальных сетях Цымбалюк опубликовал соответствующее фото - в постели со стойкой рядом. Однако артист заверил читателей, что, несмотря на это, к вечеру он планирует быть в форме чтобы продолжить работу - выступить в спектакле.
Тарас также сообщил, что капельница - это профилактический курс витаминов. Правда уточнять все же не стал, из-за каких состояний она ему понадобилась, оставив эту информацию "за кадром".
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
