Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

Тарас Цымбалюк сделал комментарий о здоровье.

Тарас Цымбалюк сейчас - почему актер попал под капельницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вкратце:

Тарас Цымбалюк показал себя под капельницей

Артист рассказал, что ему "поставили"

Украинский актер и главный герой 14 сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк вышел на связь с поклонниками прямиком из-под капельницы. Помощь ему понадобилась во время гастролей.

В социальных сетях Цымбалюк опубликовал соответствующее фото - в постели со стойкой рядом. Однако артист заверил читателей, что, несмотря на это, к вечеру он планирует быть в форме чтобы продолжить работу - выступить в спектакле.

Тарас также сообщил, что капельница - это профилактический курс витаминов. Правда уточнять все же не стал, из-за каких состояний она ему понадобилась, оставив эту информацию "за кадром".

Тарас Цымбалюк сейчас - почему актер попал под капельницу / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

