Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

Вкратце:
- Умер Роберт Дюваль
- Семья актера сделала заявление после его смерти
Звезда фильмов "Апокалипсис сегодня" и "Крестный отец" Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам - по данным CNN актер мирно скончался у себя дома в Миддлберге, Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.
О смерти Дюваля сообщил его официальный представитель со ссылкой на слова жены Роберта - аргентинской актрисы Лусианы Педрасы. Семья приняла решение не проводить публичную похоронную церемонию.
"Семья призывает всех, кто желает почтить его память, сделать это так, чтобы это отражало его жизнь: посмотреть отличный фильм, рассказать интересную историю за столом с друзьями или прокатиться по сельской местности, чтобы полюбоваться красотой мира", - говорится в заявлении.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.
Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.
Читайте также:
- Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем
- Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой
- 52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности
О персоне: Роберт Дюваль
Роберт Дюваль - американский актер, режиссер и продюсер, снявшийся в таких значительных картинах, как "Военно-полевой госпиталь", "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня". Лауреат премий "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие" 1983 года (а также шестикратный номинант на эту награду) и BAFTA, обладатель двух "Эмми" и четырех "Золотых глобусов", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред