Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

Роберт Дюваль завершил свой земной путь.

Роберт Дюваль умер - что известно о смерти актера / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Умер Роберт Дюваль

Семья актера сделала заявление после его смерти

Звезда фильмов "Апокалипсис сегодня" и "Крестный отец" Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам - по данным CNN актер мирно скончался у себя дома в Миддлберге, Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.

О смерти Дюваля сообщил его официальный представитель со ссылкой на слова жены Роберта - аргентинской актрисы Лусианы Педрасы. Семья приняла решение не проводить публичную похоронную церемонию.

"Семья призывает всех, кто желает почтить его память, сделать это так, чтобы это отражало его жизнь: посмотреть отличный фильм, рассказать интересную историю за столом с друзьями или прокатиться по сельской местности, чтобы полюбоваться красотой мира", - говорится в заявлении.

Роберт Дюваль со своей женой Лусианой Педрасой / фото: ua.depositphotos.com

О персоне: Роберт Дюваль Роберт Дюваль - американский актер, режиссер и продюсер, снявшийся в таких значительных картинах, как "Военно-полевой госпиталь", "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня". Лауреат премий "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие" 1983 года (а также шестикратный номинант на эту награду) и BAFTA, обладатель двух "Эмми" и четырех "Золотых глобусов", сообщает Википедия.

