Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

Украинский певец Laud (Владислав Каращук) завоевал второе место на Национальном отборе на Евровидение-2026. Он покорил зрителей своим голосом и манерой держаться на сцене. Однако лишь недавно артист признался, что такая уверенность в себе не всегда была ему присуща.

В беседе со Славой Деминым Лауд рассказал, что родился с редкой патологией - синдромом Поланда, из-за которого не развивается большая грудная мышца с одной стороны. В юности Влад стеснялся своей внешности, однако со временем принял себя в полной мере.

"У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это есть у некоторых спортсменов. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость. Сложно сказать, от чего это может быть. Я это объясняю, что вот этого у меня нет, но есть у меня другие таланты. Хотя я всегда этого очень сильно стеснялся. Когда мне было 16 лет, я на пляж не мог выйти", - говорит исполнитель.

Он также добавил, что его состояние можно корректировать имплантом или наращиванием мышц, но сейчас дорогостоящая процедура не в приоритете Лауда. "Меня это не смущает сейчас, я не испытываю никакого дискомфорта", - заявляет он.

