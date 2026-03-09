Укр
Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

Анна Подгорная
9 марта 2026, 16:39
Владимир Дантес вчера сиял на концерт, что не осталось без внимания Даши.
Владимир Дантес, Даша Кацурина
Владимир Дантес сейчас - Даша Кацурина обратилась к музыканту после концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Вкратце:

  • В Сети ходят слухи о расставании Владимира Дантеса и Даши Кацуриной
  • Бизнесвумен впервые за долгое время обратилась к музыканту

В 2022 году Владимир Дантес после развода с певице Надей Дорофеевой начал встречаться с украинской бизнесвумен Дашей Кацуриной. Пара сдержанно комментировала свои отношения, однако уже более полугода из социальных сетей обоих партнеров вовсе исчезли какие-либо упоминания друг о друге. Это спровоцировало слухи о расставании Дантеса и Кацуриной.

8 марта у музыканта состоялся большой сольный концерт. На следующий день после выступления он сделал фотоотчет в своем блоге в Instagram.

видео дня

В комментариях к снимкам, на которых Дантес охвачен атмосферой выступления, впервые за долгое время засветилась Даша. Она сделала Владимиру комплимент: "Красивые фотографии, Вов". Певец оставил этот комментарий без внимания.

Владимир Дантес
Владимир Дантес сейчас - Даша Кацурина обратилась к музыканту после концерта / фото: instagram.com/volodymyrdantes

О персоне: Владимир Дантес

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

