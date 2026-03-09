Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

Вкратце:
- В Сети ходят слухи о расставании Владимира Дантеса и Даши Кацуриной
- Бизнесвумен впервые за долгое время обратилась к музыканту
В 2022 году Владимир Дантес после развода с певице Надей Дорофеевой начал встречаться с украинской бизнесвумен Дашей Кацуриной. Пара сдержанно комментировала свои отношения, однако уже более полугода из социальных сетей обоих партнеров вовсе исчезли какие-либо упоминания друг о друге. Это спровоцировало слухи о расставании Дантеса и Кацуриной.
8 марта у музыканта состоялся большой сольный концерт. На следующий день после выступления он сделал фотоотчет в своем блоге в Instagram.
В комментариях к снимкам, на которых Дантес охвачен атмосферой выступления, впервые за долгое время засветилась Даша. Она сделала Владимиру комплимент: "Красивые фотографии, Вов". Певец оставил этот комментарий без внимания.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о том, как Елена Тополя пережила развод. По признанию самой певицы, это был тяжелый период, сравнимый по ощущениям с физической болью.
Также Ольга Навроцкая высказалась после развода с Фаготом. Пара была вместе 16 лет, и теперь украинский дизайнер учится проживать свое одиночество осознанно.
Читайте также:
- Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"
- "Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской
- Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред