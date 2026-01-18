Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская с семьей вернулась в Украину
- В каком состоянии ее дом
Известная певица Наталья Могилевская вернулась с семейного отдыха на Тенерифе и откровенно рассказала, что произошло с ее домом во время отключений света. Артистка поделилась в Instagram, что у ее мужа появилась очень сложная задача.
По словам Могилевской, блэкаут не пощадил ее частный дом. Поскольку в нем есть камин, певица надеялась, что ее жилье станет поддержкой для родных. Но ситуация оказалась хуже ожидаемой — температура в доме опустилась до 10 градусов.
"Я была уверена, что наш дом может стать поддержкой для моих родных и близких, потому что у меня хотя бы камин. Но мы приехали — и в доме минусовая температура, замерзли трубы, нет воды, света 4 суток, связи тоже нет", — рассказала Наталья.
Певица поделилась, что теперь перед ее супругом стоит сложная задача — привести дом в жилое состояние. Несмотря на ситуацию, дочкам с понедельника нужно идти в учебные заведения, поэтому действовать нужно быстро.
"Сейчас у моего мужа огромная задача: как отогреть дом, как разморозить трубы и что будет, когда они размерзнутся… Мы обнаружили два обогревателя по 500 W, которые не сушат воздух и потребляют очень мало мощности. Благодаря солнечным батареям днем удалось немного нагреть другие комнаты. А с понедельника дети пойдут в школу и садик", — рассказала Могилевская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная украинская ведущая Леся Никитюк показала редкий отдых со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара взяла с собой в Карпаты маленького сына Оскара. Ведущая решила поделиться с поклонниками подборкой стильных снимков.
Также певица Кажанна, которая недавно разорвала чарты с песней "Boy", вышла в соцсети с эмоциональными заявлениями. Артистка сообщила, что хочет разорвать контракт с лейблом Nova Music, который основала Jerry Heil. певица намекнула, что ей не разрешили учавствовать в Нацотборе.
Вас может заинтересовать:
- В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью
- Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ
- "Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред