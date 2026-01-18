Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"

Наталья Могилевская рассказала о сложной ситуации.

https://stars.glavred.info/mogilevskaya-vernula-dochek-v-ukrainu-i-raskryla-chto-ih-zhdalo-u-muzha-ogromnaya-zadacha-10733270.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская с семьей вернулась в Украину

В каком состоянии ее дом

Известная певица Наталья Могилевская вернулась с семейного отдыха на Тенерифе и откровенно рассказала, что произошло с ее домом во время отключений света. Артистка поделилась в Instagram, что у ее мужа появилась очень сложная задача.

По словам Могилевской, блэкаут не пощадил ее частный дом. Поскольку в нем есть камин, певица надеялась, что ее жилье станет поддержкой для родных. Но ситуация оказалась хуже ожидаемой — температура в доме опустилась до 10 градусов.

видео дня

Наталья Могилевская про блэкаут / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Я была уверена, что наш дом может стать поддержкой для моих родных и близких, потому что у меня хотя бы камин. Но мы приехали — и в доме минусовая температура, замерзли трубы, нет воды, света 4 суток, связи тоже нет", — рассказала Наталья.

Певица поделилась, что теперь перед ее супругом стоит сложная задача — привести дом в жилое состояние. Несмотря на ситуацию, дочкам с понедельника нужно идти в учебные заведения, поэтому действовать нужно быстро.

Дом Натальи Могилевской / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Сейчас у моего мужа огромная задача: как отогреть дом, как разморозить трубы и что будет, когда они размерзнутся… Мы обнаружили два обогревателя по 500 W, которые не сушат воздух и потребляют очень мало мощности. Благодаря солнечным батареям днем удалось немного нагреть другие комнаты. А с понедельника дети пойдут в школу и садик", — рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская ведущая Леся Никитюк показала редкий отдых со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара взяла с собой в Карпаты маленького сына Оскара. Ведущая решила поделиться с поклонниками подборкой стильных снимков.

Также певица Кажанна, которая недавно разорвала чарты с песней "Boy", вышла в соцсети с эмоциональными заявлениями. Артистка сообщила, что хочет разорвать контракт с лейблом Nova Music, который основала Jerry Heil. певица намекнула, что ей не разрешили учавствовать в Нацотборе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред