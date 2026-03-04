"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

Вы узнаете:
- Камалия показала огромный букет
- Кто ей сделал такой подарок
Украинская певица Камалия показала своего нового избранника, который подарил ей 201 розу на День влюбленных.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором позировала с роскошным букетом, но лицо своего ухажера скрыла.
"Многие из вас интересовались, кто же мне подарил этот роскошный букет на День Святого Валентина", - написала Камалия в публикации.
Мужчина показался в классическом костюме спиной к камере.
"Настоящая любовь не ломает, а лечит. Не истощает, а поднимает. Не давит, а обнимает", – писала ранее певица в соцсетях.
Напомним, артистка более двадцати лет была замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.
Отметим, как сообщал Главред, российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми. Молчунья сделала публикацию, в которой показалась вместе с дочерью Верой и сыном Александром.
А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
