"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

Элина Чигис
4 марта 2026, 12:27
Камалия раскрыла тайну личной жизни.
Камалия
Камалия удивила признанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

  • Камалия показала огромный букет
  • Кто ей сделал такой подарок

Украинская певица Камалия показала своего нового избранника, который подарил ей 201 розу на День влюбленных.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором позировала с роскошным букетом, но лицо своего ухажера скрыла.

"Многие из вас интересовались, кто же мне подарил этот роскошный букет на День Святого Валентина", - написала Камалия в публикации.

Камалия показала ухажера
Камалия показала ухажера / фото: скрин instagram.com, Камалия

Мужчина показался в классическом костюме спиной к камере.

"Настоящая любовь не ломает, а лечит. Не истощает, а поднимает. Не давит, а обнимает", – писала ранее певица в соцсетях.

Камалия высказалась об отношениях
Камалия высказалась об отношениях / фото: скрин instagram.com, Камалия

Напомним, артистка более двадцати лет была замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми. Молчунья сделала публикацию, в которой показалась вместе с дочерью Верой и сыном Александром.

А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

