"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

Кажанна намекнула, что ей не разрешили участвовать в Национальном отборе.

Кажанна - скандал с Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кажанна, Jerry Heil

Кажанна эмоционально заявила о разрыве контракта с Nova Music

Как отреагировала Jerry Heil

Известная украинская певица Кажанна, которая недавно разорвала чарты с песней "Boy", вышла в соцсети с эмоциональными заявлениями. Артистка сообщила, что хочет разорвать контракт с лейблом Nova Music, который основала Jerry Heil, и пожаловалась на моральные травмы, полученные во время сотрудничества.

В Threads Кажанна высмеяла конкурсную песню Jerry Heil "Catharticus", переиначив слова своей композиции и добавив в нее упоминания Бога. В ответ на комментарий о том, что ей нужно достойно проигрывать, певица намекнула, что решение подаваться на Национальный отбор или нет было не в ее руках.

"Я не подавалась. Кстати можете попробовать угадать почему", — написала артистка.

Кажанна - Национальный отбор / скрин из Threads

После того как певица столкнулась с волной критики от поклонников Jerry Heil, она снова вышла в соцсети с неожиданно эмоциональной реакцией. Кажанна рассказала, что больше не хочет вести публичную деятельность, и обвинила Nova Music в нанесенных моральных травмах.

"Спасибо всем, кто меня не поддержал в тредсе. У меня нет больше желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия — ужас, социум еще хуже. Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший, после которого надо десять лет терапии. Гудбай", — высказалась Кажанна в Instagram.

Кажанна покинула Nova Music / фото: instagram.com, Кажанна

Артистка также пожаловалась на то, что представители лейбла не обращали внимания на ее состояние здоровья, а также не пытались разобраться в ситуации, беспокоясь лишь о репутационных рисках.

"Я сижу в дикой истерике и абсолютном бессилии, а мне пишет человек с лейбла, не спрашивая, как я, про то, что у них "репутационные риски". Я в шоке. Также я была в шоке, когда мне давали какие-то правки по работе в нерабочее время и требовали сделать их немедленно, а я сидела с бронхитом и умирающим котом на руках... Когда на первом месте будут люди?", — обратилась к лейблу певица.

Кажанна раскрыла проблемы лейбла Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

На слова Кажанны отреагировала и сама Jerry Heil. Основательница лейбла заявила, что их подопечная скрыла сториз, но они постараются разобраться в ситуации.

"Друзья, я это даже не вижу, потому что человек скрывает сториз... у меня какой-то лютый стресс. Разберемся и прокоммуницирую", — написала Jerry Heil в Telegram.

Jerry Heil отреагировала на скандал с Кажанной / фото: t.me/jerryheil

Ранее у слушателей уже возникали вопросы к сотрудничеству Кажанны и Nova Music. Артистка честно признавалась, что громкий успех ее треков не отразился на ее финансовом положении — она до сих пор живет на кредитный лимит и не сделала значительных приобретений.

"Какая разница, сколько прослушиваний на твоей песне, если на карте открыт кредитный лимит. Два года уже живу в таком сюре, вроде ты "звезда", а вроде ничего не имеешь", — написала тогда Кажанна в Instagram.

Кажанна живет в кредит / фото: instagram.com, Кажанна

Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

