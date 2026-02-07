Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявление

Кратко:
Украинская певица и кандидатка в представительницы от Украины на Евровидении-2026 Jerry Heil пожаловалась на то, что ее номер не показали в эфире так, как планировались накануне.
Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
"Жаль, что после такого количества просьб на репетициях и перед выступлением по телевидению решили так и не показать идею Йоанна Буржуа, в которой собственно и была суть нашего номера… мы с командой не можем для себя это ничем объяснить. Жаль, что Украина и, что важно, — та часть мира, которая смотрит Нацотбор, так и не смогла увидеть главный замысел режиссера", - пишет певица.
По ее словам, команда певицы были поражены, как иностранец почувствовал нашу реальность. "Задачей постановки было сказать миру: проснитесь, потому что мы на пороге апокалипсиса! Предлагаю вам посмотреть то, что вам не показали – вот как это выглядело в зале!" - добавила она.
Оказывается организаторы не показали, как разрывается и искрят прожектора над сценой.
Номер Jerry Heil не показали:
Песня Jerry Heil на Нацотборе Евровидения 2026
Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе. В 2024 году певица представляла Украину на Евровидении и заняла третье место вместе с alyona alyona.
Отметим, трек "Catharticus" был создан в сотрудничестве со шведскими сонграйтерами Joy и Linnea Deb и объединяет латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современное звучание.
О персоне: Jerry Heil
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
