О чем песня победительницы Нацотбора-2026: "Опоры исчезают"

Украинская певица LELÉKA стала победительницей украинского Национального отбора на Евровидение-2026.
Артистка отправится на песенный конкурс в Вену с песней "Ridnym".
"Это работа о внутреннем состоянии изменений, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают. В композиции соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура", - сообщает Суспільне.
Смотрите видео выступления LELÉKA:
В припеве артистка поет: "Я вышью новую судьбу", а вот в английском звучании wish you может читаться и как: я желаю. Именно такая игра слов добавляет тексту глубины.
LELÉKA "Ridnym" - текст песни
Green into rust, trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)
Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller
Ooh…
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Как LELÉKA выступила на Нацотборе:
Отметим, как сообщал Главред, известная певица и член жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурса. Во время эфира отбора Руслана призвала отправить участницу Lelѐka на песенный конкурс.
А также певица Jerry Heil пожаловалась на то, что ее номер не показали в эфире Нацотбора на Евровидение-2026 так, как планировались накануне.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
