Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

Сегодня, 7 февраля, проходит украинский Национальный отбор на Евровидение-2026.
Как стало известно, члены жюри Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко выбрали лучшего участника из десяти финалистов конкурса.
Результаты голосования жюри:
The Elliens — 1 балл
Molodi — 2 балла
ЩукаРиба — 3 балла
Valeriya Force — 4 балла
KHAYAT — 5 баллов
Monokate — 6 баллов
Mr. Vel — 7 баллов
Jerry Heil — 8 баллов
LAUD — 9 баллов
LELÉKA — 10 баллов
Итак, по итогам голосования жюри, фавориткой стала певица LELÉKA.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред