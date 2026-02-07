Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

Жюри Нацотбора выбрало своего фаворита.

Сегодня, 7 февраля, проходит украинский Национальный отбор на Евровидение-2026.

Как стало известно, члены жюри Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко выбрали лучшего участника из десяти финалистов конкурса.

Результаты голосования жюри:

The Elliens — 1 балл

Molodi — 2 балла

ЩукаРиба — 3 балла

Valeriya Force — 4 балла

KHAYAT — 5 баллов

Monokate — 6 баллов

Mr. Vel — 7 баллов

Jerry Heil — 8 баллов

LAUD — 9 баллов

LELÉKA — 10 баллов

Итак, по итогам голосования жюри, фавориткой стала певица LELÉKA.

