Кто такая LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении-2026

Читайте больше:
- Кто такая певица LELÉKA
- Что известно о победительнице Нацотбора-2026
Победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 стала певица LELÉKA (Виктория Корникова). Она представит нашу страну на конкурсе с песней "Ridnym". Виктория Лелека получила наивысшие баллы от экспертного жюри Нацотбора-2026 и от телезрителей.
История проекта "LELÉKA" началась в 2016 году в Берлине - артистка собрала джазовый фолк-бэнд, который быстро завоевал популярность на Европейских конкурсах. Критики и слушатели отмечают мягкое звучание музыкальных гармоний и его необычное сочетания с колоритным голосом вокалистки.
Впрочем, LELÉKA - не единственный проект Корниковой. Также у нее есть творческое альтер эго - Donbasgrl с электронной арт-поп музыкой.
Кроме того Лелека является композитором. Она пишет музыку для кино и сериалов. Музыка Виктории звучала, к примеру, в телесериале "І будуть люди".
Смотрите победное выступление Нацотбора-2026 - LELÉKA "Ridnym":
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, кто был фаворитом еврофанов на Национальном отборе, которому предрекали победу на конкурсе, до представления выступлений в финале 7 февраля.
Также за несколько дней до Национального отбора был опубликован прогноз букмекеров, кто может стать победителем Евровидения-2026. У Украины на конкурсе появились неожиданные конкуренты.
Читайте также:
- Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявление
- Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу
- Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред