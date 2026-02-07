Кто такая LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении-2026

Виктория Лелека практически не встретила сопротивления на пути к победе на Нацотборе.

LELÉKA певица - что известно о представительнице Украины на Евровидении-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кто такая певица LELÉKA

Что известно о победительнице Нацотбора-2026

Победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 стала певица LELÉKA (Виктория Корникова). Она представит нашу страну на конкурсе с песней "Ridnym". Виктория Лелека получила наивысшие баллы от экспертного жюри Нацотбора-2026 и от телезрителей.

История проекта "LELÉKA" началась в 2016 году в Берлине - артистка собрала джазовый фолк-бэнд, который быстро завоевал популярность на Европейских конкурсах. Критики и слушатели отмечают мягкое звучание музыкальных гармоний и его необычное сочетания с колоритным голосом вокалистки.

Впрочем, LELÉKA - не единственный проект Корниковой. Также у нее есть творческое альтер эго - Donbasgrl с электронной арт-поп музыкой.

Кроме того Лелека является композитором. Она пишет музыку для кино и сериалов. Музыка Виктории звучала, к примеру, в телесериале "І будуть люди".

Смотрите победное выступление Нацотбора-2026 - LELÉKA "Ridnym":

Leleka певица - кто представит Украину на Евровидении-2026 / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

