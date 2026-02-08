"Культурный ориентир": умер фронтмен известной американской рок-группы

Авторство песен Брэда Арнольд стало культурным ориентиром для целого поколения, говорится в некрологе.

Брэд Арнольд умер во сне в окружении своей семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/3doorsdown

Брэд Арнольд умер во сне в окружении своей семьи 7 февраля

У Брэда Арнольда был рак

Фронтмен известной американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком. Об этом сообщил коллектив в социальной сети Instagram.

Отмечается, что Брэд Арнольд ушел из жизни в кругу своей семьи и близких после "мужественной борьбы с раком".

"Авторство песен Брэда стало культурным ориентиром для целого поколения, создав несколько самых вдохновляющих хитов 2000-х, в том числе хит группы "Kryptonite", который он написал на уроке математики, когда ему было всего 15 лет", - говорится в некрологе.

Участники группы также передали благодарность от семьи Арнольда за поддержку в трудное время и просьбу уважать их частную жизнь.

Кстати, из-за болезни артиста летний тур 2025 года был отменен, а на момент его смерти деятельность коллектива была приостановлена.

Группа 3 Doors Down Брэд Арнольд основал 3 Doors Down в 1996 году вместе с гитаристом Меттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом. Группа 3 Doors Down известна своими хитами в стиле пост-гранж и альтернативный рок. Их дебютный сингл "Kryptonite" (2000) стал мировым хитом. Арнольд написал его еще в 15 лет на уроке математики. Дебютная пластинка The Better Life стала 7-кратно платиновой. Всего группа выпустила 6 студийных альбомов, последний из которых - "Us and the Night" (2016). Брэд Арнольд вошел в историю рок-музыки как автор и голос таких хитов, как "Kryptonite", "Here Without You" и "When I'm Gone". Он был не только вокалистом, но и первоначальным барабанщиком группы. Из-за болезни артиста летний тур 2025 года был отменен, а на момент его смерти деятельность коллектива была приостановлена.



