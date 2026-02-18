В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

Группа людей вышла с лозунгами против ориентации артиста.

Melovin попал в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Вы узнаете:

В Ровно сорвался концерт Melovin

Против чего протестировали люди

Вчера, 17 февраля, в Ровно должен был состояться концерт певца Melovin, но его сорвали люди с лозунгами: "Не за гей-браки", "Воюют герои".

Как стало известно из соцсетей, люди собрались у входа в зал с плакатами против однополых отношений, а вскоре организаторы события сообщила об отмене концерта по техническим причинам.

В комментарии "Суспільному" директор дворца культуры "Текстильщик" Анатолий Чугуевец подтвердил, что состоялся протест.

"Должен быть концерт. Подписан соответствующее соглашение. Пришла группа людей, выкрикивавших лозунги. Охрана организаторов покинула помещение. Тогда приехала полиция, чтобы пообщаться с собравшимися. Ничего такого горячего нет", - сказал директор.

Смотрите видео протеста против концерта Melovin:

Срыв концерта Melovin / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Также представитель Национальной полиции в Ровенской области Мария Юстицкая сообщила, что сотрудники полиции сразу же приехали на место событий.

"Правоохранители оперативно отреагировали и прибыли на место происшествия. При обработке сообщения никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было", - отметила Юстицкая.

Поклонники артиста высказались в соцсетях с поддержкой певца и надеются, что в других городах концерты состоятся. На протест отреагировал и Melovin.

"Ну вот так бывает. Когда из-за трех тупых, досадно чувствуют себя другие. Пережить тай и все. Мне тоже обидно и обидно из-за того, что чувствуете вы. Переживем. А теперь позвольте выдохнуть и дальше орать перед выездом. Все пройдет, пройдет и это", - написал артист.

Реакция Melovin / фото: скрин t.me/bighousemelovinators

Напомним, 14 февраля певец сообщил поклонникам, что расстался со своим женихом и поблагодарил его за опыт, также он подчеркнул, что комментарии давать не будет.

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

