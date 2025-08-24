"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

Ко Дню Независимости Украины знаменитости поделились добрыми пожеланиями для нашей страны-именинницы.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/ruslana.lyzhychko

Вкратце:

Сегодня День Независимости Украины

В честь праздника украинские звезды публикуют поздравления

Сегодня огромный праздник для нашей страны: Украина отмечает свой День рождения - День Независимости. Эта дата обрела особый символизм во время полномасштабной войны, когда украинцы как никогда остро почувствовали важность свободы и гордость за родную землю.

Среди прочих и звезды сегодня поздравляют нашу страну. Главред собрал поздравления ко Дню независимости Украины от отечественных артистов.

"Дорогие украинцы! Сегодня мы отмечаем День Независимости Украины — праздник нашей свободы, достоинства и силы народа. Идет тяжелая война, каждый день мы платим высокую цену за право жить в своей стране. Но именно сейчас весь мир видит, что украинцы — самые смелые, самые сильные и самые лучшие. Мы доказали, что нас нельзя сломить! Наш дух, наша любовь к Родине и наше единство сильнее любого оружия. Я верю, что вместе мы выстоим и победим. С Днем Независимости, родная Украина! Слава Украине! Героям слава", - опубликовала в социальных сетях певица Камалия.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/kamaliyaofficial

София Ротару также опубликовала открытку ко Дню Независимости: золотое пшеничное поле под чистой небесной лазурью Украины. Таким образом артистка выразила свою любовь к родной стране.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская актриса Ольга Сумская ко Дню Независимости Украины процитировала стихотворение Леси Украинки "Скрізь плач, і стогін, і ридання…", посвященное борьбе нашей страны за свободу.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/olgasumska

Фрагмент своего выступления с песней об Украине украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем блоге с поздравлением ко Дню Независимости.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"С Днем Независимости, Украина! У каждого из нас свое призвание и жизненный путь, но любовь к Родине - одна на всех. Благодаря ей мы преодолеваем трудности, поддерживаем друг друга и вместе создаем наше светлое будущее. С праздником, украинцы!" - Злата Огневич написала в своем блоге.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/zlata.ognevich

Украинский певец Святослав Вакарчук также поздравляет страну с Днем рождения. Он убежден, что и через сто лет Украина будет прекрасной, свободной и независимой.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Руслана Лыжичко на своей страничке рассказала, за что ценит родную страну: "Сегодня я еще больше верю в мою страну! Еще больше верю в ее особенность и уникальность. Украина – непревзойденна! Это необыкновенная страна! Меня манит искать еще больше и глубже, в чем секрет такой необыкновенной силы Земли. Я чувствую, что в каждом из нас заложена тайна сверхчеловеческой силы. Сегодня я еще больше люблю Украину. Сегодня я еще больше начинаю искать, что является истинно украинским. С Днем Независимости, моя земля, моя страна! Независимые навсегда".

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Воодушевляющие и вдохновляющие слова опубликовал Александр Пономарев: "С Днем рождения, родная Украина! Мы поднимем наш флаг — снова и снова. Слава родной Украине! Слава родной земле! И боритесь — победите любые заговоры. И боритесь — победите все, что во зле".

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Экс-министр МИД Украины Дмитрий Кулеба был краток. Он записал видео, на котором в вышиванке в залитом солнцем саду поздравляет страну с Днем Независимости.

С Днем Независимости Украины - поздравления от украинских звезд / instagram.com/dmytro_kuleba

