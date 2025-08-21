Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внук

Олег Филимонов рассказал подробности смерти своего 15-летнего внука.

Олег Филимонов потерял внука / Коллаж Главред, фото Facebook/Олег Филимонов

Популярный украинский юморист Олег Филимонов поделился душераздирающими подробностями о смерти своего внука, которому было всего 15 лет.

Об этом его настоятельно расспросил телеведущий Слава Демин.

По словам Олега Филимонова, его 15-летний внук умер во время игры в баскетбол. У него случилась острая проблема с сердцем, которая стоила ему жизни. У молодого парня случилась острая сердечная миокардиопатия. "Да, можно сказать, что это инфаркт. Это когда сердечные клапаны пошли работать в разнобой", - говорит артист.

Олег Филимонов с внуком Эваном Олег / Фото Facebook/Олег Филимонов

Демин также расспрашивает своего гостя о том, что тот почувствовал в момент смерти своего 15-летнего внука. "Я сидел рядом с ним. Я ждал те службы, которые должны приехать. Похоронные, милиции. Я сидел рядом с ним и держал его за ногу", - говорит артист о своей боли.

Ведущий Демин также пытается выяснить, что же еще чувствовал артист, держа за ногу своего мертвого внука. "Мне сделали укол, я дождался пока приедут и заберут его", - добавляет актер.

"Нужно быть сильным. Я не знаю, как я справился с этим. Мне было очень плохо. Физически было плохо. Мне не хватало кислорода. Я чувствовал, что я сейчас потеряю сознание. Я очень часто прихожу к нему, подкуриваю сигарету, сижу с ним, разговариваю", - делится своей болью Филимонов.

Ранее, в 2021 году Олег Филимонов на своей странице в Facebook поделился постом, в котором рассказал о своем горе. "Друзья , у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал тогда он.

О персоне: Олег Филимонов Олег Филимонов - украинский актёр театра и кино, сценарист, филолог, предприниматель, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант родом из Николаева. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". Народный артист Украины (2020). В 2020 году — кандидат на пост главы города Одессы от партии Слуга народа.

