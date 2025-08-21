Укр
Читать на украинском
Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внук

Алена Кюпели
21 августа 2025, 23:35
11
Олег Филимонов рассказал подробности смерти своего 15-летнего внука.
Олег Филимонов потерял внука
Олег Филимонов потерял внука / Коллаж Главред, фото Facebook/Олег Филимонов

Кратко:

  • От чего умер внук Олега Филимонова
  • Что говорит сам актер о смерти близкого человека

Популярный украинский юморист Олег Филимонов поделился душераздирающими подробностями о смерти своего внука, которому было всего 15 лет.

Об этом его настоятельно расспросил телеведущий Слава Демин.

видео дня

По словам Олега Филимонова, его 15-летний внук умер во время игры в баскетбол. У него случилась острая проблема с сердцем, которая стоила ему жизни. У молодого парня случилась острая сердечная миокардиопатия. "Да, можно сказать, что это инфаркт. Это когда сердечные клапаны пошли работать в разнобой", - говорит артист.

Олег Филимонов с внуком Эваном Олег
Олег Филимонов с внуком Эваном Олег / Фото Facebook/Олег Филимонов

Демин также расспрашивает своего гостя о том, что тот почувствовал в момент смерти своего 15-летнего внука. "Я сидел рядом с ним. Я ждал те службы, которые должны приехать. Похоронные, милиции. Я сидел рядом с ним и держал его за ногу", - говорит артист о своей боли.

Ведущий Демин также пытается выяснить, что же еще чувствовал артист, держа за ногу своего мертвого внука. "Мне сделали укол, я дождался пока приедут и заберут его", - добавляет актер.

"Нужно быть сильным. Я не знаю, как я справился с этим. Мне было очень плохо. Физически было плохо. Мне не хватало кислорода. Я чувствовал, что я сейчас потеряю сознание. Я очень часто прихожу к нему, подкуриваю сигарету, сижу с ним, разговариваю", - делится своей болью Филимонов.

Ранее, в 2021 году Олег Филимонов на своей странице в Facebook поделился постом, в котором рассказал о своем горе. "Друзья , у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал тогда он.

О персоне: Олег Филимонов

Олег Филимонов - украинский актёр театра и кино, сценарист, филолог, предприниматель, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант родом из Николаева. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". Народный артист Украины (2020). В 2020 году — кандидат на пост главы города Одессы от партии Слуга народа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Филимонов новости шоу бизнеса
18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

