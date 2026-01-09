От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

Дженнифер Гарнер впервые открыто заговорила о своих эмоциях после разрыва с Аффлеком.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек - актриса эмоционально прокомментировала развод / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jennifer.garner

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2015 год

11 лет спустя актриса заговорила об их разводе

В 2003 году за день до свадьбы завершились отношения Бена Аффлека с Дженнифер Лопес, а уже через полгода актер закрутил роман с другой Дженнифер - Гарнер, его коллегой по фильмам "Перл-Харбор" и "Сорвиголова". В 2005 году пара сыграла свадьбу.

Их брак просуществовал 10 лет, и официально завершился в ноябре 2018 года. Аффлек и Гарнер сумели сохранить дружеские отношения после разрыва, и принимают активное участие в жизни друг друга, а также занимаются совместным воспитанием троих общих детей - Вайолет Энн (2005), Серафины Роуз (2008) и Сэмюэля (2012).

Однако, несмотря на весь позитив, который стараются поддерживать в своих отношениях Бен и Джен, официальный конец их семьи стал для Гарнер огромным потрясением. Об этом она смогла рассказать лишь 11 лет спустя, в беседе с Marie Claire.

Она призналась, что в какой-то момент не могла даже подумать о том, что она и Аффлек когда-то смогут стать действительно хорошими друзьями и надежными партнерами друг для друга. "Самым тяжелым был сам разрыв семьи. Самым тяжелым была потеря настоящего партнерства и дружбы. А потом, да, то, что я сейчас могу совместно воспитывать детей в мире и спокойствии, в партнерстве, о котором я не думала, что когда-нибудь смогу к нему вернуться. Я думаю, что женщинам важно знать, когда они думают: "О, я никогда больше не увижу его, я никогда больше не испытаю этого чувства, я никогда больше не буду дружить с этим человеком", что время - это возможность. Время - это возможность исцелиться. Время - это возможность простить, двигаться дальше и найти новый способ быть друзьями", - говорит Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек - актриса эмоционально прокомментировала развод / фото: instagram.com/jennifer.garner

