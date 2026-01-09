Укр
От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

Анна Подгорная
9 января 2026, 01:30
5
Дженнифер Гарнер впервые открыто заговорила о своих эмоциях после разрыва с Аффлеком.
Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек - актриса эмоционально прокомментировала развод / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jennifer.garner

Кратко:

  • Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2015 год
  • 11 лет спустя актриса заговорила об их разводе

В 2003 году за день до свадьбы завершились отношения Бена Аффлека с Дженнифер Лопес, а уже через полгода актер закрутил роман с другой Дженнифер - Гарнер, его коллегой по фильмам "Перл-Харбор" и "Сорвиголова". В 2005 году пара сыграла свадьбу.

Их брак просуществовал 10 лет, и официально завершился в ноябре 2018 года. Аффлек и Гарнер сумели сохранить дружеские отношения после разрыва, и принимают активное участие в жизни друг друга, а также занимаются совместным воспитанием троих общих детей - Вайолет Энн (2005), Серафины Роуз (2008) и Сэмюэля (2012).

видео дня

Однако, несмотря на весь позитив, который стараются поддерживать в своих отношениях Бен и Джен, официальный конец их семьи стал для Гарнер огромным потрясением. Об этом она смогла рассказать лишь 11 лет спустя, в беседе с Marie Claire.

Она призналась, что в какой-то момент не могла даже подумать о том, что она и Аффлек когда-то смогут стать действительно хорошими друзьями и надежными партнерами друг для друга. "Самым тяжелым был сам разрыв семьи. Самым тяжелым была потеря настоящего партнерства и дружбы. А потом, да, то, что я сейчас могу совместно воспитывать детей в мире и спокойствии, в партнерстве, о котором я не думала, что когда-нибудь смогу к нему вернуться. Я думаю, что женщинам важно знать, когда они думают: "О, я никогда больше не увижу его, я никогда больше не испытаю этого чувства, я никогда больше не буду дружить с этим человеком", что время - это возможность. Время - это возможность исцелиться. Время - это возможность простить, двигаться дальше и найти новый способ быть друзьями", - говорит Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек - актриса эмоционально прокомментировала развод / фото: instagram.com/jennifer.garner

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Анджелина Джоли покидает Голливуд. Звезда решила поискать для себя и детей более спокойное место, и выбирает между странами, которые имеют символичное значение в ее жизни.

Также стало известно, что 69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка - писательницу Розалинд Росс. Бывшая пара официально подтвердила разрыв в прессе.

Читайте также:

О персоне: Бен Аффлек

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

