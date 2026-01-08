Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

Уход Бардо из жизни стал для нее избавлением.

От чего умерла Брижит Бардо

Какими были последние слова артистки

28 декабря 2025 года умерла французская актриса и активистка Брижит Бардо. Ей был 91 год. Религиозная служба и публичная церемония прощания состоялась 7 января 2026 года в Сен-Тропе, Франция.

Перед похоронами Бардо ее вдовец Бернар Д'Ормаль дал интервью Paris Match, в котором раскрыл причину смерти звезды. Осенью 2025 года Брижит перенесла две серьезные операции. Они были связаны с онкологией, которая в итоге и забрала жизнь актрисы.

По словам Д'Ормаля, Брижит Бардо мирно ушла из жизни в своей постели. Ее последними словами было признание в любви. "Это был самый трогательный момент моей жизни с Брижит, потому что она нас покидала. Она сказала "пиу-пиу" (эти слова звезда использовала для выражения нежных чувств - прим. редактора). Я наполовину спал, я сел и увидел, что она перестала дышать. В следующие пятнадцать минут я увидел, как ее страдания исчезают - она стала прекрасной", - цитирует вдовца Брижит Бардо The Sun.

Гроб с телом Брижит Бардо / фото: Скриншот Daily Mail News

О персоне: Брижит Бардо Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

