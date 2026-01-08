Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

Мила Чернышева должна была стать участницей ледового шоу Татьяны Навки. Но что-то пошло не так.

https://stars.glavred.info/mladshuyu-doch-zavorotnyuk-zhestoko-oblaposhili-v-rf-chto-s-ney-sdelali-10730462.html Ссылка скопирована

Дочь Заворотнюк осталась в стороне / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что решили в отношении девочки

Где ее удалось сфотографировать

7-летняя дочь покойной российской актрисы-путинистки Анастасии Заворотнюк Мила, оказалась в неприятной ситуации в террористической РФ.

Как ранее писал Главред, дочь актрисы вместе со своим покойным отцом Петром Чернышевым готовилась в большому выступлению в ледовом шоу фигуристки и жены путинского "рупора" Пескова. В сети публиковались кадры того, как девочка посещает репетиции и тренируется.

видео дня

Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии / Фото РосСМИ

Однако по непонятным причинам, Милу не взяли участвовать в шоу. Вся подготовка девочки пошла на смарку. То ли ее посчитали недостаточно талантливой, то ли отец принял другое решение в отношении дочери.

Дочь Анастасии Заворотнюк раздала автографы / Фото 7Дней

Позже в сети появились фото девочки. Она раздавала свои автографы на премьере того самого шоу Навки.

Дочь Анастасии Заворотнюк раздала автографы / Фото 7Дней

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии в прошлом году. Ей диагностировали болезнь за 5 лет до смерти. Она боролась с болезнью разными способами, в том числе экспериментальными. Но победить заболевание не смогла.

Заворотнюк в базе Миротворец

Анастасия Заворотнюк попала в базу центра "Миротворец" за гастроли в аннексированном РФ Крыму. Ее обвиняли в сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.

Ранее также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред