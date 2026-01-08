Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

Кратко:
- Что решили в отношении девочки
- Где ее удалось сфотографировать
7-летняя дочь покойной российской актрисы-путинистки Анастасии Заворотнюк Мила, оказалась в неприятной ситуации в террористической РФ.
Как ранее писал Главред, дочь актрисы вместе со своим покойным отцом Петром Чернышевым готовилась в большому выступлению в ледовом шоу фигуристки и жены путинского "рупора" Пескова. В сети публиковались кадры того, как девочка посещает репетиции и тренируется.
Однако по непонятным причинам, Милу не взяли участвовать в шоу. Вся подготовка девочки пошла на смарку. То ли ее посчитали недостаточно талантливой, то ли отец принял другое решение в отношении дочери.
Позже в сети появились фото девочки. Она раздавала свои автографы на премьере того самого шоу Навки.
Болезнь Анастасии Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии в прошлом году. Ей диагностировали болезнь за 5 лет до смерти. Она боролась с болезнью разными способами, в том числе экспериментальными. Но победить заболевание не смогла.
Заворотнюк в базе Миротворец
Анастасия Заворотнюк попала в базу центра "Миротворец" за гастроли в аннексированном РФ Крыму. Ее обвиняли в сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.
Ранее также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.
Вас также может заинтересовать:
- "Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии Заворотнюк
- "Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк
- Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред