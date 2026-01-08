Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

Финал Нацотбора пройдет 7 февраля.

Нацотбор-2026 - финалисты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Кратко:

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора

Как за него проголосовать

В приложении "Дія" началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2026.

Как сообщает "Суспільне", голосование продлится с 10:00 8 января по 10:00 13 января.

Голосовать могут все, кто достиг возраста 14 лет. В разделе "Сервисы" нужно выбрать "Опрос" и отдать свой голос.

Кандидаты на участие в финале Нацотбора

Khayat – "Герцы"

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do you hear me?

Anstay– by the way

Марта Адамчук – Silvered pines

Oks – Say it all

Отметим, в декабре 2025 года назвали имена финалистов Нацотбора: Jerry Heil, Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба", а также The Elliens.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

