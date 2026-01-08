Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

Кратко:
- Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора
- Как за него проголосовать
В приложении "Дія" началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2026.
Как сообщает "Суспільне", голосование продлится с 10:00 8 января по 10:00 13 января.
Голосовать могут все, кто достиг возраста 14 лет. В разделе "Сервисы" нужно выбрать "Опрос" и отдать свой голос.
Кандидаты на участие в финале Нацотбора
Khayat – "Герцы"
Karyotype – DNA
Mon Fia – Do you hear me?
Anstay– by the way
Марта Адамчук – Silvered pines
Oks – Say it all
Отметим, в декабре 2025 года назвали имена финалистов Нацотбора: Jerry Heil, Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба", а также The Elliens.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
