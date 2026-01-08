Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

Элина Чигис
8 января 2026, 11:26
2
Финал Нацотбора пройдет 7 февраля.
Нацотбор-2026
Нацотбор-2026 - финалисты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Кратко:

  • Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора
  • Как за него проголосовать

В приложении "Дія" началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2026.

Как сообщает "Суспільне", голосование продлится с 10:00 8 января по 10:00 13 января.

видео дня

Голосовать могут все, кто достиг возраста 14 лет. В разделе "Сервисы" нужно выбрать "Опрос" и отдать свой голос.

Кандидаты на участие в финале Нацотбора

Khayat – "Герцы"

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do you hear me?

Anstay– by the way

Марта Адамчук – Silvered pines

Oks – Say it all

Отметим, в декабре 2025 года назвали имена финалистов Нацотбора: Jerry Heil, Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба", а также The Elliens.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом. На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.

А также новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны. На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:36Фронт
"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:40Война
Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:42Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Последние новости

11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для УкраиныПретензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины
11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

Реклама
10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

Реклама
09:00

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

08:41

Отключение света в Украине — графики на 8 января (обновляется)

08:37

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

07:48

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

06:00

Всего один ингредиент превратит запеченный картофель на шедевр - новый рецептВидео

05:52

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

04:41

Зачем СССР привлекал авиацию для "засаливания" рек: объяснение историков

04:00

Удача будет с ними: каких знаков зодиака ждет безумный скачок вперед

03:30

ЦРУ против НАСА: сенсационное заявление о загадочном межзвёздном объекте

03:09

"Новая тактика": эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет

02:22

Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

02:18

"Бесцельное зависание": жена Виталия Козловского рассекретила серьезный план

01:30

Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

Реклама
00:26

Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

00:22

"Американский Путин": появился тревожный сценарии для Трампа и США

00:03

В Днепре повторно раздаются взрывы: на город летит табун "шахедов"

07 января, среда
23:35

Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме

23:22

Рекордный "взлет" доллара: раскрыта причина резкого скачка на валютном рынке

23:17

Мурат Налчаджиоглу увез дочь от Ани Лорак и показал ее в купальнике

23:03

После вражеской атаки в двух регионах Украины полный блэкаут — какова ситуацияФото

22:37

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

22:21

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 январяФото

22:19

В Киеве лифт сорвался вниз: СМИ узнали о пострадавшем, всплыли неожиданные детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять