Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

Национальный телевизионный вещатель Суспильне объявил названия песен финалистов Нацотбора-2026 и анонсировал новый формат их презентации.
Итак, в финале будут звучать следующие песни:
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- Laud - Lightkeeper
- Leléka - "Родным"
- Molodi - The Legends
- Monokate - "Ты здесь"
- Mr. Vel - Do Or Done
- The Elliens - Crawling Whispers
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- "ЩукаРыба" - "Моя земля"
Кроме того, 15 января в 19.00 в Origin Stage состоится живая презентация песен финалистов Нацотбора-2026 в формате концерта.
Во время мероприятия можно будет впервые услышать живое исполнение конкурсных песен финалистов до их выхода на стриминговые сервисы, а также увидеть выступления приглашенных гостей. Ведущие – Тимур Мирошниченко и Анна Тульева.
"Идея провести украинскую препати вроде событий, которые организуются в разных странах перед международным конкурсом, возникла при разговоре с еврофанами еще в начале этого сезона. Такое событие дает возможность громче презентовать песни участников, больше раскрыть их как личностей, ближе пообщаться с еврофанами и обозревателями конкурса", - отметила Оксана Скибинская, глава украинской делегации на "Евровидении".
Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Во время шоу Общественное Вещание и Superhumans проведут благотворительный сбор для протезирования ветеранов.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
