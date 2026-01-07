Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

15 января в 19.00 в Origin Stage состоится живая презентация песен финалистов Нацотбора-2026 в формате концерта.

Нацотбор на Евровидение-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Национальный телевизионный вещатель Суспильне объявил названия песен финалистов Нацотбора-2026 и анонсировал новый формат их презентации.

Итак, в финале будут звучать следующие песни:

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

Laud - Lightkeeper

Leléka - "Родным"

Molodi - The Legends

Monokate - "Ты здесь"

Mr. Vel - Do Or Done

The Elliens - Crawling Whispers

Valeriya Force - Open Our Hearts

"ЩукаРыба" - "Моя земля"

Кроме того, 15 января в 19.00 в Origin Stage состоится живая презентация песен финалистов Нацотбора-2026 в формате концерта.

Джамала - музыкальный продюсер шоу / фото: instagram.com, Джамала

Во время мероприятия можно будет впервые услышать живое исполнение конкурсных песен финалистов до их выхода на стриминговые сервисы, а также увидеть выступления приглашенных гостей. Ведущие – Тимур Мирошниченко и Анна Тульева.

Нацотбор-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Идея провести украинскую препати вроде событий, которые организуются в разных странах перед международным конкурсом, возникла при разговоре с еврофанами еще в начале этого сезона. Такое событие дает возможность громче презентовать песни участников, больше раскрыть их как личностей, ближе пообщаться с еврофанами и обозревателями конкурса", - отметила Оксана Скибинская, глава украинской делегации на "Евровидении".

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Во время шоу Общественное Вещание и Superhumans проведут благотворительный сбор для протезирования ветеранов.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

