"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

Алена Омаргалиева совсем не ожидала чего-то подобного.

Алена Омаргалиева муж - певица рассказала о предложении от Тамерлана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Когда Тамерлан сделал предложение руки и сердца Алене Омаргалиевой

При каких обстоятельствах это произошло

Новогодняя ночь 2013-го года запомнится украинской певице Алене Омаргалиевой навсегда. Ведь именно тогда ее возлюбленный Тамерлан (Юрий Толоконников) сделал ей предложение руки и сердца.

Это произошло во время совместно поездки пары к родителям Алены. "В далеком 2013 году мы с моим парнем и партнером по сцене Тамерланом ехали в новогоднюю ночь к моим родителям в Черкассы, чтобы отпраздновать праздник вместе. Вдруг мы остановились у таблички "Черкассы". Я ничего не понимаю. Тамерлан говорит: "Выйди, пожалуйста, из машины". Я подумала, что что-то случилось, а на улице – декабрь, дождь, грязь, романтики ноль. И тут он становится на одно колено и спрашивает, стану ли я его женой. Конечно, я ответила "да". Это было очень неожиданно", - рассказала Омаргалиева в беседе с Viva.

Она отметила, что любит вспоминать эту историю, ведь она связана с очень значимыми событиями в ее жизни. "Это было забавно и очень трогательно одновременно. Предложение было с 31 декабря на 1 января, а свадьбу мы сыграли 26 июня. Это был замечательный день, который мы до сих пор тепло вспоминаем", - говорит певица.

Свадьба Тамерлана и Алены Омаргалиевой / instagram.com/omargalieva.alena

Свадьба Тамерлана и Алены Омаргалиевой / instagram.com/omargalieva.alena

О персоне: Алена Омаргалиева Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

