"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

Лидия Таран редко говорит о личной жизни.

Лидия Таран - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лидия Таран

Лидия Таран не общается с бывшим мужем

Чем она сейчас занята

Украинская известная ведущая Лидия Таран, которая сейчас живет за границей вместе со своей дочерью, рассказала, общается ли она с бывшим мужем Андреем Доманским.

В интервью Маричке Падалко Лидия отметила, что не поддерживает связь с бывшим мужем, поскольку ее дочь вполне может сама строить общение с отцом.

"Василисе уже почти 18 лет. Василиса уже взрослая, чтобы как-то сама организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, а сейчас уже нет", - призналась Таран.

Лидия Таран дружит с Маричкой Падалко / instagram.com, Лидия Таран

Также ведущая отметила, что сейчас не имеет личной жизни, ведь у нее даже нет ресурса на это.

"Если бы я была одержима отношениями, я бы из отношений в отношения бы переходила. Сейчас я не думаю, одна я или с кем-то. Я сейчас чувствую, что не знаю, куда втиснуть еще кого-то, в кого надо вкладываться. Я сейчас должна вкладываться в Васю, должна переосмыслить какие-то свои рабочие моменты", - добавила Лидия.

О персоне: Лидия Таран Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

