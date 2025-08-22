Укр
"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

Элина Чигис
22 августа 2025, 13:53
105
Руслана поделилась семейным контентом.
Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана Лыжичко

Вы узнаете:

  • Руслана Лыжичко показала маму
  • Как она выглядит

Украинская известная певица Руслана Лыжичко показала редкий кадр со своей мамой Ниной Аркадьевной.

На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позировала с мамой на львовском вокзале, женщины обняли друг друга и сияли улыбками.

видео дня

Также Руслана призналась, что отправилась на гастроли в Чикаго, но не упустила возможности встретиться с мамой.

Руслана с мамой
Руслана с мамой / фото: скрин instagram.com, Руслана

"По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение", — написала артистка.

Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко / фото: instagram.com, Руслана

Поклонники остались в восторге от вида мамы певицы и написали множество позитивных комментариев, отметив, как они похожи.

"Красавицы!";

"Как сестрички";

"Это же надо было маме родить свою копию!", - написали фанаты.

Руслана Лыжичко

Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

