"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

Вы узнаете:
- Руслана Лыжичко показала маму
- Как она выглядит
Украинская известная певица Руслана Лыжичко показала редкий кадр со своей мамой Ниной Аркадьевной.
На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позировала с мамой на львовском вокзале, женщины обняли друг друга и сияли улыбками.
Также Руслана призналась, что отправилась на гастроли в Чикаго, но не упустила возможности встретиться с мамой.
"По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение", — написала артистка.
Поклонники остались в восторге от вида мамы певицы и написали множество позитивных комментариев, отметив, как они похожи.
"Красавицы!";
"Как сестрички";
"Это же надо было маме родить свою копию!", - написали фанаты.
О персоне: Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
