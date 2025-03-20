"Я чертовски горжусь": дочь Уиллиса показала свежее фото тяжелобольного актера

Недавно Крепкий орешек отпраздновал юбилей - 70 лет.

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Брюс Уиллис сейчас - семья поздравила актера с юбилеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Вкратце:

На семидесятилетие Брюса Уиллиса его дочь и жена показали редкие фото звезды

Они оставили трогательные послания к снимкам

19 марта американскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет. Весной 2022 года он завершил свою кинокарьеру по состоянию здоровья, а в 2023-ем стало известно, что Крепкий орешек страдает из-за редкой формы деменции - лобно-височной.

Сейчас актер учится жить свою лучшую жизнь в окружении семьи, которая с трогательной преданностью поддерживает его каждый день. Юбилей Брюса не прошел незаметно. К примеру, в своем блоге в Instagram его дочь Таллула (от актрисы Деми Мур), показала, как ее звездный папа выглядит сейчас, и оставила трогательное поздравление.

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"Он космонавт, герой со значком, дерзкий детектив с непревзойденным юмором - и мне выпала честь наблюдать, как все эти разные персонажи ожили и вошли в историю благодаря его врожденной силе духа и душе. Но на самом деле это мой папа. ... Он - человек, мужчина, сын, парень из Джерси, которому выпал гребаный джекпот в жизни благодаря удаче, которую он даже не смог объяснить. И я люблю этого парня из Джерси, который расчесывал мне волосы в ванной, всегда следил, чтобы я клала полотенце, если собиралась есть в его кровати, и известен как Король кукурузных пирожных в нашем безопасном кругу близких людей. Годами я краснела, когда люди узнавали мое "полное" имя. Но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Уиллис", - написала она.

Брюс Уиллис сейчас - семья поздравила актера с юбилеем / instagram.com/buuski

Фото мужа в его лучшие времена опубликовала также его вторая (и нынешняя) жена - модель Эмма Хеминг. Свой пост она посвятила не только дорогому сердцу имениннику, но и его поклонникам, и всем тем, кто поддерживает его и его близких в эти сложные для них времена.

"Сегодня День рождения Брюса, и если я что-то и знаю, так это то, что нет лучших фанатов, чем фанаты Брюса. Так что залейте его любовью сегодня - он это почувствует, клянусь, почувствует. Вы очень сильная компания. Мне нравится, как вы поддерживаете его, и я так благодарна, что у него есть вы", - поделилась эмоциями Эмма.

Брюс Уиллис - из семейных архивов Эммы Хеминг / instagram.com/emmahemingwillis

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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