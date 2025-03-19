Звезда "Голодных игр" стала мамой - СМИ

Дженнифер Лоуренс "застукали" на свидании с мужем.

https://stars.glavred.info/zvezda-golodnyh-igr-stala-mamoy-smi-10648385.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лоуренс родила - актрису засняли без живота / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

Дженнифер Лоуренс объявила о беременности в октябре 2024-го

Это второй ребенок актрисы и ее избранника

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная участием в кинофраншизах "Голодные игры" и "Люди Икс", во второй раз стала мамой. Об этом сообщает Daily Mail с отсылкой на свежие фото звезды, которую засняли во время прогулки папарацци.

В октябре 2024 года представители Лоуренс объявили, что она и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, готовятся к появлению второго ребенка - с округлым животиком она стала чаще появляться на публике. В средине марта 2025 года Дженнифер попала в объективы во время прогулки по Нью-Йорку, и на фото стало видно, что актриса без признаков беременности и уже возвращается в дородовую форму.

видео дня

Стоит отметить, что Дженнифер Лоуренс и Кук Марони пока не делали официальных заявлений ни про рождение второго ребенка, ни про его пол, имя и пр.

Лоуренс и Марони познакомились в 2018 году, а уже в 2019 поженились. В феврале 2022 года на свет появился первенец пары - сын по имени Сай. До рождения сына Дженнифер перенесла два выкидыша.

Jennifer Lawrence steps out with husband Cooke Maroney amid rumors she quietly gave birth to second child https://t.co/lKHHYTwpRf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который пришел на церемонию награждения Оскар-2025 в худи и шортах, потроллил президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

Кто такая Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс - американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред