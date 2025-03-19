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Звезда "Голодных игр" стала мамой - СМИ

Анна Подгорная
19 марта 2025, 01:30
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Дженнифер Лоуренс "застукали" на свидании с мужем.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс родила - актрису засняли без живота / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

  • Дженнифер Лоуренс объявила о беременности в октябре 2024-го
  • Это второй ребенок актрисы и ее избранника

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная участием в кинофраншизах "Голодные игры" и "Люди Икс", во второй раз стала мамой. Об этом сообщает Daily Mail с отсылкой на свежие фото звезды, которую засняли во время прогулки папарацци.

В октябре 2024 года представители Лоуренс объявили, что она и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, готовятся к появлению второго ребенка - с округлым животиком она стала чаще появляться на публике. В средине марта 2025 года Дженнифер попала в объективы во время прогулки по Нью-Йорку, и на фото стало видно, что актриса без признаков беременности и уже возвращается в дородовую форму.

видео дня

Стоит отметить, что Дженнифер Лоуренс и Кук Марони пока не делали официальных заявлений ни про рождение второго ребенка, ни про его пол, имя и пр.

Лоуренс и Марони познакомились в 2018 году, а уже в 2019 поженились. В феврале 2022 года на свет появился первенец пары - сын по имени Сай. До рождения сына Дженнифер перенесла два выкидыша.

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Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который пришел на церемонию награждения Оскар-2025 в худи и шортах, потроллил президента США Дональда Трампа.

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Кто такая Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс - американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.

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