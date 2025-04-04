Бывшая невеста Владимира Кличко объявила о пополнении

Хайден Панеттьери поделилась радостной новостью.

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Хайден Панеттьери вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

Хайден Панеттьери завела собаку

Актриса рассказала, как к ней относится

Бывшая невеста украинского известного боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – рассказала поклонникам об изменениях в жизни.

На своей странице в Instagram актриса сообщила, что у нее появилась собака и опубликовала фото с ней.

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"Мой новый лучший друг", – написала Хайден.

Хайден Панеттьери с собакой / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

К сожалению, актриса не рассказала, как она назвала собака, но отметила, что очень ее любит.

Напомним, Кличко и Панеттьери были в отношениях с 2009 года, а в 2013 прошла помолвка. В 2014 у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, но в 2018 боксер и актриса разорвали отношения.

Владимир Кличко воспитывает дочь сам / Instagram, Хайден Панеттьери

В 2022 году Хайден сообщила, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. Также актриса призналась, что долгое время лечилась от нарко и алкозависимости.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такая Хайден Панеттьери? Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

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