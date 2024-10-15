Удивил даже журналистку: как Владимир Кличко отреагировал на вопрос о бывшей невесте

Владимир Кличко неоднозначно отреагировал на вопрос журналистки.

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Владимир Кличко не захотел говорить о своей бывшей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/haydenpanettiere/, instagram.com/klitschko/

Украинский легендарный боксер Владимир Кличко отказался отвечать на вопрос о своей бывшей невесте – голливудской актрисе Хайден Панеттьери, от которой он имеет дочь Кайю-Евдокию.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" появилось видео, в котором Наталия Тур спросила у Кличко, поддерживает ли он связь со своей бывшей возлюбленной.

"Спасибо за интервью. Хорошего вечера. Спасибо", – сказал Владимир.

При этом боксер коснулся плеча Наталии и отошел в сторону с улыбкой.

Напомним, Хайден Панеттьери недавно дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости, а потом появились слухи, что актрису отправили в реабилитационный центр.

Смотрите видео интервью Владимира Кличко:

Кто такая Хайден Панеттьери? Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

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