"Под действием веществ": что случилось с бывшей невестой Владимира Кличко

Актриса встревожила фанатов своим видом.

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Хайден Панеттьери попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: twitter.com/haydenpanettier, instagram.com/haydenpanettiere/

Известная американская актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости.

Издание People опубликовало интервью Хайден, в котором она рассказывала о своей дочери от Владимира - Кайе-Евдокии, а также о болезненной потере брата, который умер от проблем с сердцем.

Что известно про издание People? People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Но больше всего поклонники обратили внимание на странный вид актрисы: она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны. Отметим, ранее у Хайден были алкогольная и наркотическая зависимости, поэтому многие решили, что она "под чем-то".

"Это полная эксплуатация. Это наркоманка, явно нетрезвая";

"Жаль Хайден... Очевидно, она под действием веществ";

"Это разрывает сердце. Это видео не должно быть здесь. Очевидно, она под воздействием каких-то лекарств. У нее маленькая дочь. Проявите немного сострадания!" – написали в комментариях.

Представитель актрисы решил прокомментировать скандал в комментарии для издания Page Six и уверил, что Панеттьери было сложно говорить о потери брата.

"Первый разговор о брате был очень эмоциональным - и это был долгий и изнурительный день для нее. Она не была под влиянием", - отметил представитель.

Смотрите видео интервью Хайден Панеттьери:

Кто такая Хайден Панеттьери? Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

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