"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья.

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alyona alyona сообщила печальную новость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская известная артистка alyona alyona обратилась к поклонникам и сообщила, что она отменила концерты из-за болезни.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, что ее гастроли в Европе не состоятся, поскольку у нее ухудшилось состояние здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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"Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что сейчас эти концерты отменены. Иногда в жизни складывается все не так, как мы того хотим. Дает нам знак, что впереди нас ждет что-то большое и классное", - отметила alyona alyona.

Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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