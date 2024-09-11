"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

Украинская известная артистка alyona alyona обратилась к поклонникам и сообщила, что она отменила концерты из-за болезни.
На своей странице в Instagram артистка рассказала, что ее гастроли в Европе не состоятся, поскольку у нее ухудшилось состояние здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.
"Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что сейчас эти концерты отменены. Иногда в жизни складывается все не так, как мы того хотим. Дает нам знак, что впереди нас ждет что-то большое и классное", - отметила alyona alyona.
Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
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