alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии - что случилось

Украинскаю рэперша alyona alyona не пришла на церемонию вручения премии YUNA, а певице Jerry Heil пришлось петь песню Teresa & Maria, с которой они заняли третье место на Евровидении-2024, самой.
На эту ситуацию обратило внимание СМИ "Музвар" в своем Telegram-канале.
"Неожиданно, но факт: YUNA 2024 завершала Teresa & Maria в исполнении Jerry Heil без alyona alyona. Несмотря на то, что рэперка в это время находилась в Киеве, но на другом мероприятии", – написали в публикации.
Кто такая Jerry Heil?
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
Jerry Heil - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.
Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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