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Jerry Heil пришла на красную дорожку в прозрачной юбке и сделала громкое заявление

Элина Чигис
21 мая 2024, 07:58
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Jerry Heil показала очень стильный лук с прозрачной юбкой на Каннской кинофестивале.
Jerry Heil
Jerry Heil показала новый выход на Каннском кинофестивале/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil после участия в конкурсе Евровидение-2024 отправилась в Канны, где радует поклонников своими невероятно стильными образами на разных мероприятиях.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых она находится на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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"Мечтаю в следующем году здесь уже стоять как музыкальная составляющая прогрессивной украинской киносъемочной команды", – подписала фото Jerry Heil.

Певица показалась в черном гольфе с длинными рукавами и декорированной горловиной, а также в прозрачной юбке со стразами. Образ артистка дополнила маленькой серебристой сумочкой и подвеской на шее.

Кто такая Jerry Heil?

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Jerry Heil - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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