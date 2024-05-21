Jerry Heil пришла на красную дорожку в прозрачной юбке и сделала громкое заявление

Украинская певица Jerry Heil после участия в конкурсе Евровидение-2024 отправилась в Канны, где радует поклонников своими невероятно стильными образами на разных мероприятиях.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых она находится на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
"Мечтаю в следующем году здесь уже стоять как музыкальная составляющая прогрессивной украинской киносъемочной команды", – подписала фото Jerry Heil.
Певица показалась в черном гольфе с длинными рукавами и декорированной горловиной, а также в прозрачной юбке со стразами. Образ артистка дополнила маленькой серебристой сумочкой и подвеской на шее.
Кто такая Jerry Heil?
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
Jerry Heil - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.
Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Вас также может заинтересовать:
- Впервые за долгое время: Ольга Фреймут показала свою младшую дочь
- Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет
- Бритни Спирс пугающе раздуло из-за отказа лечиться - фанаты бьют тревогу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред