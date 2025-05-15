Совсем не узнать: Боржемская показала, как изменился ее 16-летний сын от Узелкова

Роберт Узелков решил сменить имидж, и теперь выглядит совсем взрослым.

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Марина Боржемская дети - как сейчас выглядит сын Боржемской и Узелкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вкратце:

Роберту Узелкову на дня исполнилось 16 лет

По этому случаю подросток решил изменить внешность

14 мая сыну фитнес-тренера Марины Боржемской Роберту исполнилось 16 лет. Подросток стремительно растет и меняется, о чем свидетельствуют новые фото, которыми поделилась его мама в Instagram.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова опубликовала целую серию снимков сына - от младенчества до наших дней. Сложно не заметить, что в канун важной даты Роберт сильно возмужал и решился на эксперимент с прической - остричь волосы до короткого "ежика", а светлый цвет сменить на более темный.

видео дня

В подписи к фото и сама Боржемская отмечает, что ее сын сильно меняется, но ее это путешествие во взрослую жизнь только радует. Она поздравила Роберта с праздником теплыми словами, которые поддержали подписчики в комментариях.

"Это были годы безусловной любви, приключений, исследований и бесконечной поддержки. Когда-то я учила тебя - ласково подсказывала, направляла... А сейчас все иначе: ты уже сам прокладываешь свой путь, и даже ведешь меня. Ты - моя вселенная. Именно с тебя началась моя история быть мамой. И с тобой это - самое большое счастье. Ты - мой спектр настоящих чувств. В твой День рождения я хочу пожелать тебе одного: будь собой. Продолжай открывать свои таланты, которых у тебя - множество. Люби этот мир и живи в нем свободно: пробуй, ошибайся, учись, достигай, кайфуй, твори. Мы всегда рядом. А я... просто хочу и дальше быть свидетелем твоего взросления и самостоятельности. Люблю тебя безгранично", - пишет мама именинника.

Так Роберт Узелков выглядел еще недавно / instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская дети - как сейчас выглядит сын Боржемской и Узелкова / instagram.com/uzelkova.marina

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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