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"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

Кристина Трохимчук
19 октября 2026, 14:34
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С Натальей Бучинской произошел несчастный случай.
Наталья Бучинская получила травмы
Наталья Бучинская получила травмы / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что случилось с Натальей Бучинской
  • Какие травмы получила артистка

Известная украинская певица Наталья Бучинская напугала поклонников неожиданным известием о несчастном случае. 49-летняя народная артистка Украины получила тяжелые травмы в результате падения и вышла на связь с поклонниками в Instagram.

По словам исполнительницы, она потеряла сознание, после чего упала. В результате артистка сломала ребра, а также серьезно травмировала руку, которую сейчас вынуждена постоянно фиксировать с помощью специального бандажа. Из-за сильной боли и необходимости срочной реабилитации звезде пришлось экстренно скорректировать творческие планы и перенести все запланированные выступления.

видео дня
Наталья Бучинская сломала ребра
Наталья Бучинская сломала ребра / скрин из видео

"В моей новой песне есть такие слова: „Если бы я знала, где упаду, я бы, наверное, постелила". Теперь могу сказать, что эти слова стали для меня актуальными. К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, поломала ребра, и жизнь решила скорректировать не только мои планы, но и концертный график. Но не волнуйтесь, я восстановлюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам. Благодарю вас за понимание, поддержку и любовь!" - обратилась к поклонникам артистка.

Наталья Бучинская - интервью
Наталья Бучинская - несчастный случай / скрин из видео

Публикация мгновенно собрала тысячи просмотров и сотни комментариев. Коллеги по сцене и преданные поклонники засыпали певицу теплыми пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Выздоравливайте быстрее и берегите себя, мы с вами!"

"Быстрого выздоровления Вам, наша невероятная Наталья!"

"Берегите себя, все будет хорошо!"

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Про персону: Наталья Бучинская

Наталья Бучинская - украинская эстрадная певица, режиссер, юрист, общественно-политическая деятельница. Заслуженная артистка Украины (1999), Народная артистка Украины (2004), сообщает Википедия.

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