"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

Вы узнаете:
- Что случилось с Натальей Бучинской
- Какие травмы получила артистка
Известная украинская певица Наталья Бучинская напугала поклонников неожиданным известием о несчастном случае. 49-летняя народная артистка Украины получила тяжелые травмы в результате падения и вышла на связь с поклонниками в Instagram.
По словам исполнительницы, она потеряла сознание, после чего упала. В результате артистка сломала ребра, а также серьезно травмировала руку, которую сейчас вынуждена постоянно фиксировать с помощью специального бандажа. Из-за сильной боли и необходимости срочной реабилитации звезде пришлось экстренно скорректировать творческие планы и перенести все запланированные выступления.
"В моей новой песне есть такие слова: „Если бы я знала, где упаду, я бы, наверное, постелила". Теперь могу сказать, что эти слова стали для меня актуальными. К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, поломала ребра, и жизнь решила скорректировать не только мои планы, но и концертный график. Но не волнуйтесь, я восстановлюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам. Благодарю вас за понимание, поддержку и любовь!" - обратилась к поклонникам артистка.
Публикация мгновенно собрала тысячи просмотров и сотни комментариев. Коллеги по сцене и преданные поклонники засыпали певицу теплыми пожеланиями скорейшего выздоровления.
"Выздоравливайте быстрее и берегите себя, мы с вами!"
"Быстрого выздоровления Вам, наша невероятная Наталья!"
"Берегите себя, все будет хорошо!"
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Про персону: Наталья Бучинская
Наталья Бучинская - украинская эстрадная певица, режиссер, юрист, общественно-политическая деятельница. Заслуженная артистка Украины (1999), Народная артистка Украины (2004), сообщает Википедия.
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