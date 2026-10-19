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"Ничего не рассказывает": сын Королевой принял решение сбежать из РФ

Кристина Трохимчук
19 октября 2026, 10:11
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Сын путинистки нашел работу за границей.
Сын Наташи Королевой уезжает из РФ
Сын Наташи Королевой уезжает из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко, скрин из видео

Вы узнаете:

  • В какую страну решил переехать сын Наташи Королевой
  • Как путинистка отреагировала на решение сына

Cын певицы-путинистки Наташи Королевой и скандального стриптизера-пропагандиста Тарзана Архип Глушко принял решение покинуть РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Как стало известно, Архип Глушко окончил магистратуру МГИМО по экономической специальности и свободно владеет японским языком. Сын путинистки долгое время искал работу по специальности и наконец получил предложение мечты в Японии, куда собирается уехать минимум на год. Сама Королева заявила, что сын держит подробности переезда в секрете и практически ничего не рассказывает родителям.

видео дня
Сын Тарзана и Королевой уезжает в Японию
Сын Тарзана и Королевой уезжает в Японию / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

"Сейчас делает визу рабочую. Наверное, на год точно. Ничего не рассказывает. Говорит: "Мама, мне нравится"", - рассказала певица.

Королева также добавила, что поддерживает отъезд сына и считает это хорошей возможностью для его развития. Одобрила путинистка и страну, в которую решил переехать ее наследник.

Наташа Королева
Наташа Королева и Тарзан / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Пусть поедет, получит опыт. Почему нет? Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна", - напутствовала артистка.

Ранее Королева пыталась продвинуть сына на российскую эстраду и привлечь его к вокалу, однако парень не проявил особых талантов. После недавней попытки записать совместную шуточную песню с женой семейство столкнулось со шквалом хейта в сети, а самого Архипа пользователи разнесли за бесталанность.

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Ранее Главред сообщал, что Ирина Федишин впервые рассказала трагические подробности о потере ребенка на позднем сроке беременности. Известная исполнительница призналась, что из-за наркоза не смогла вживую увидеть новорожденную дочь и проститься с ней.

Также Брэд Питт оказался в жесткой изоляции от собственных детей. Согласно информации инсайдеров, все наследники голливудской звезды одновременно сменили контактные данные и полностью оборвали любые контакты с отцом.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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