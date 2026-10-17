"Мы назвали ее Вероникой": Ирина Федишин заговорила о потере ребенка

Ирина Федишин потеряла дочь на восьмом месяце беременности и поделилась подробностями семейной трагедии.

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Ирина Федишин впервые рассказала о потере ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

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Что Ирина Федишин рассказала после потери дочери

Как артистка и ее муж Виталий Човник пережили трагедию

Украинская певица Ирина Федишин нарушила молчание после пережитой потери дочери на восьмом месяце беременности. Артистка опубликовала в Instagram проникновенное обращение, рассказав о боли, вере и тяжелых испытаниях, через которые прошла ее семья.

Ирина Федишин призналась, что из-за наркоза так и не успела прижать малышку к груди и увидеть ее лично. Единственной памятью о дочери остались фотографии, которые сделал ее супруг Виталий Човнык. Глядя на эти снимки, артистка до сих пор поражается невероятному мужеству мужа, вынужденного проходить через это испытание в одиночку. Певица с особым трепетом описала, как выглядела ее маленькая дочка.

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"К сожалению, я не смогла прижать ее к своей груди и даже увидеть, потому что была под наркозом. Но я видела ее на фото… которое сделал Виталик, я даже не представляю, как это было больно для него и как он все это выдержал… А была она очень похожа на него, смугленькая, с темными волосиками, с маленьким носиком и пухленькими губками… Такая красавица, 48 см роста, весом 2,6 кг", - поделилась певица.

Ирина Федишин про потерю ребенка / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Певица рассказала, что имя для малышки было выбрано не случайно, ведь оно связано с христианским преданием о милосердии и сострадании. Ирина верит, что теперь у их семьи появился свой ангел-хранитель на небесах.

"Мы назвали ее Вероникой. По христианскому преданию, святая Вероника вытерла своим платочком лицо Иисуса, когда Он нес свой крест на Голгофу. И так хочется верить, что наша маленькая Вероничка теперь будет нашим небесным Ангелочком… А если в нашей жизни будут появляться болезненные моменты, она своим невидимым платочком будет вытирать наши слезы", - написала Ирина.

Ирина Федишин обратилась к поклонникам / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Пока медики боролись за жизнь самой артистки из-за начавшихся осложнений и обильной кровопотери, ее супруг переживал самые страшные минуты в своей жизни. Виталию пришлось не только молиться за спасение любимой жены, но и взять на себя организацию прощания с дочерью. Певица с болью вспомнила жуткие мгновения, когда ее жизнь находилась под серьезной угрозой.

"Все самое страшное происходило на его глазах. Потеря нашей долгожданной доченьки…, а потом - те страшные минуты, когда моя собственная жизнь оказалась под огромной угрозой… Со временем именно мужу пришлось найти в себе силы, чтобы в тихом семейном кругу проводить нашу маленькую девочку в последний путь…", - с болью вспомнила артистка.

Что произошло с Ириной Федишин / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Ирина нашла в себе силы обратиться ко всем семьям, пережившим такое же горе. Она подчеркнула, что родительская любовь не угасает с уходом ребенка, а проживание эмоций становится важным шагом на пути к душевному исцелению. Несмотря на случившееся, артистка не жалеет о том, что делилась радостью беременности с поклонниками.

"Не бойтесь плакать. Не бойтесь вспоминать своих деток. Не бойтесь снова радоваться жизни, когда почувствуете для этого силы. Наши дети навсегда остаются нашими детьми. Даже если их земной путь был таким коротким", - считает певица.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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