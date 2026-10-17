"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

Актер рассказал, как травма повлияла на его эмоциональное состояние и работу в кино.

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Артур Логай потерял палец / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артур Логай

Вы узнаете:

Что чувствовал Артур Логай после потери пальца

Отказывали ли актеру в новых ролях из-за травмы

Известный украинский актер Артур Логай впервые признался, как тяжелая травма, приведшая к потере пальца, отразилась на его личной жизни и профессиональной карьере. В проекте "Наодинці з гламуром" знаменитость рассказал, что, помимо физической боли, переживал и о своем будущем.

По словам актера, поначалу он сильно волновался о том, как травма отразится на его дальнейшей судьбе и работе. Однако на фоне страшных реалий полномасштабной войны личная боль показалась Логаю незначительной. По словам Артура, главным правилом для него остается постоянное движение вперед.

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Артур Логай - интервью / скрин из видео

"Мне кажется, что из-за того, в какое время мы живем и в каких обстоятельствах, это на фоне всего остального казалось таким пустяком. Конечно, это больно как физически, так и морально, начинаешь что-то придумывать, какие-то негативные сценарии, как будет развиваться дальше карьера и жизнь. Но в любых ситуациях, по крайней мере до сегодняшнего дня, которые бы ни были у меня, единственным правилом, которым я пытаюсь руководствоваться, является то, что надо двигаться", - поделился артист.

Логай также ответил на вопрос, повлияла ли травма на его востребованность в кино. Сразу после инцидента он переживал, что продюсеры могут отменить с ним контракты в уже утвержденных проектах. Тем не менее создатели сериалов отнеслись к ситуации с пониманием и продолжили сотрудничество без лишних вопросов.

Артур Логай после травмы / фото: instagram.com, Артур Логай

"Я не знаю, они же не говорят: "Ой, у тебя нет пальца, мы тебя не возьмем". Наоборот, сейчас я участвую в съемках сериала, никто не спросил и не сделал никакого акцента, к тому же персонаж… Не скажу, что у него могла бы быть такая травма по каким-то сценарным особенностям. У меня было два утвержденных проекта. Я действительно переживал, что может отмениться сотрудничество. Я сказал, что так произошло, а мне ответили, что окей, будем так двигаться", - заверил Артур Логай.

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О персоне: Артур Логай Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

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