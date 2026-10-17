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Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 12:51
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Пара, которая впервые публично подтвердила свой роман весной 2025 года, решила перейти на новый этап отношений.
Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус
Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethhurley1, instagram.com/billyraycyrus

Кратко:

  • Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус
  • Для Билли Рэя Сайруса предстоящая свадьба станет четвертой по счету

Британская актриса и продюсер Элизабет Херли готовится к свадьбе с американским кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом, отцом певицы Майли Сайрус. Пара, которая впервые публично подтвердила свой роман весной 2025 года, решила перейти на новый этап отношений.

Слухи о помолвке знаменитостей появились после публикации Херли в Instagram. На снимке, сделанном на съемочной площадке, поклонники заметили на безымянном пальце актрисы кольцо с крупным бриллиантом. Украшение сразу вызвало предположения, что возлюбленный сделал ей предложение.

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Позже издание Page Six подтвердило информацию о помолвке со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, кольцо не было частью сценического реквизита, а пара действительно намерена пожениться. При этом сама Херли и Билли Рэй Сайрус пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу предстоящей свадьбы.

О своих отношениях знаменитости объявили в апреле 2025 года. Их роман вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях: некоторые пользователи считали, что актерская карьера Херли и музыкальный мир Сайруса слишком отличаются друг от друга.

Сама актриса признавалась, что со стороны они действительно могут казаться совершенно разными людьми. Однако, по ее словам, у них гораздо больше общего, чем можно предположить на первый взгляд.

Для Билли Рэя Сайруса предстоящая свадьба станет четвертой по счету. Элизабет Херли, напротив, ранее состояла в официальном браке только один раз.

Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус
Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус / Фото: instagram.com/elizabethhurley1

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О персоне: Элизабет Херли

Элизабет Херли - британская актриса, модель и дизайнер. Сотрудничала с брендом Estée Lauder. Наиболее известные киноработы: "Пассажир 57", серия фильмов про Остина Пауэрса, "Ослепленный желаниями" и сериал "Члены королевской семьи".

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