Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

Пара, которая впервые публично подтвердила свой роман весной 2025 года, решила перейти на новый этап отношений.

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Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethhurley1, instagram.com/billyraycyrus

Кратко:

Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус

Для Билли Рэя Сайруса предстоящая свадьба станет четвертой по счету

Британская актриса и продюсер Элизабет Херли готовится к свадьбе с американским кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом, отцом певицы Майли Сайрус. Пара, которая впервые публично подтвердила свой роман весной 2025 года, решила перейти на новый этап отношений.

Слухи о помолвке знаменитостей появились после публикации Херли в Instagram. На снимке, сделанном на съемочной площадке, поклонники заметили на безымянном пальце актрисы кольцо с крупным бриллиантом. Украшение сразу вызвало предположения, что возлюбленный сделал ей предложение.

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Позже издание Page Six подтвердило информацию о помолвке со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, кольцо не было частью сценического реквизита, а пара действительно намерена пожениться. При этом сама Херли и Билли Рэй Сайрус пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу предстоящей свадьбы.

О своих отношениях знаменитости объявили в апреле 2025 года. Их роман вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях: некоторые пользователи считали, что актерская карьера Херли и музыкальный мир Сайруса слишком отличаются друг от друга.

Сама актриса признавалась, что со стороны они действительно могут казаться совершенно разными людьми. Однако, по ее словам, у них гораздо больше общего, чем можно предположить на первый взгляд.

Для Билли Рэя Сайруса предстоящая свадьба станет четвертой по счету. Элизабет Херли, напротив, ранее состояла в официальном браке только один раз.

Элизабет Херли собралась замуж за отца Майли Сайрус / Фото: instagram.com/elizabethhurley1

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О персоне: Элизабет Херли Элизабет Херли - британская актриса, модель и дизайнер. Сотрудничала с брендом Estée Lauder. Наиболее известные киноработы: "Пассажир 57", серия фильмов про Остина Пауэрса, "Ослепленный желаниями" и сериал "Члены королевской семьи".

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