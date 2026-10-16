Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

В 14-м сезоне "Холостяка" Вячеслав Кравцов будет искать любовь среди десятков претенденток.

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Вячеслав Кравцов - Холостяк 14 / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Вячеслав Кравцов

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Биография Вячеслава Кравцова: карьера и личная жизнь

Какую девушку ищет новый "Холостяк"

Новым главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" стал Вячеслав Кравцов. Его представили как успешного спортсмена, опытного предпринимателя и заботливого отца. Главред расскажет, что известно о новом "Холостяке".

Вячеслав Кравцов - биография и карьера

Вячеслав Кравцов родился в Одессе, где уже с 11 лет начал серьезно заниматься баскетболом, сообщает СТБ. В 17-летнем возрасте ради профессионального роста он переехал в Киев, а в 19 лет дебютировал за национальную сборную Украины. Его спортивная карьера развивалась стремительно: он выступал за топовые европейские и азиатские клубы и заслужил статус одного из самых титулованных центровых страны.

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Вячеслав Кравцов - достижения / фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Главным достижением баскетболиста стало покорение американской лиги НБА, где он выступал за "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз". Кравцов более 10 лет защищал цвета национальной сборной Украины, став абсолютным рекордсменом по количеству проведенных матчей, набранных очков и подборов, а также многолетним капитаном команды. Среди его наград - титулы чемпиона Украины и Испании. Позже Кравцов успешно трансформировал спортивный капитал в бизнес, открыв компанию в сфере морской логистики.

Вячеслав Кравцов - личная жизнь

В 2019 году Вячеслав женился на модели Элине Руденко - обладательнице титула первой вице-мисс Украины 2015 года. Их романтическая история началась с переписки в социальных сетях, а первое свидание зимой 2017 года на киевском вокзале получилось весьма необычным: спортсмен после травмы был на костылях, а девушка сама несла тяжелый чемодан. В феврале 2021 года у супругов родилась дочь Мелисса.

Вячеслав Кравцов с бывшей женой / фото: instagram.com, elina_kravz

Брак продлился около трех лет, после чего пара приняла решение расстаться. Несмотря на развод, Кравцов сохранил близкие отношения с ребенком и регулярно проводит время с дочерью. Холостяк избегает обсуждений причин расставания с бывшей супругой.

Дочка Вячеслава Кравцова / фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Новый "Холостяк" - скандал

Объявление Кравцова новым "Холостяком" спровоцировало волну критики в социальных сетях. Блогерка Нателла Кирс и пользователи сети обратили внимание, что в официальной презентации СТБ умалчивается о контракте Кравцова с московским клубом ЦСКА в 2015 году - уже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Кроме этого, в сети всплыли слова самого баскетболиста о том, что спорт якобы находится вне политики.

Летом 2026 года спортсмен впервые публично прокомментировал эту страницу своей биографии в интервью tribuna.com. Кравцов признался, что решение поехать в Москву на два с половиной месяца было эмоциональной ошибкой, связанной с попыткой восстановить отношения с бывшей девушкой. Он также признал, что тогда недооценивал масштаб российской агрессии. Баскетболист подчеркнул, что сожалеет о содеянном, а его слова были вырваны из контекста российскими СМИ.

"Была ли эта ошибка с моей стороны? Да. Моя позиция "Какая разница?" – точно нет, потому что, во-первых, я уже 18 лет защищал сборную Украины, был капитаном, возглавлял сборную 10 лет", - заявил Кравцов.

Вячеслав Кравцов - скандал / фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов - характер и предпочтения

Несмотря на брутальный спортивный образ, близкое окружение описывает Кравцова как спокойного и домашнего человека. Бывший партнер по сборной Артем Пустовой отмечал, что Вячеслав предпочитает уютную обстановку и тихие вечера вместо шумных светских мероприятий.

Сам баскетболист признается, что именно съемочный процесс и участие в реалити-шоу помогли ему раскрыться с новой стороны. В октябре 2026 года он открыто заявил, что увидел в себе гораздо больше чувствительности и творческого потенциала, чем предполагал ранее.

В будущей избраннице Кравцов в первую очередь ценит искренность, хорошую воспитанность и стремление к саморазвитию. При этом он подчеркивает, что девушка не обязана увлекаться баскетболом, а наличие у нее детей от предыдущих отношений не станет преградой для построения семьи.

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О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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