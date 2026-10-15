В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

Кратко:
- Мужчине провели две трепанации черепа
- Обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить следствию
Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк сообщила о смерти своего 29-летнего двоюродного брата Романа. За жизнь мужчины боролись врачи, однако спасти его не удалось. Обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.
О потере журналистка рассказала в Instagram. По ее словам, еще недавно родные надеялись на благоприятный исход, несмотря на критическое состояние Романа. Мужчине провели две трепанации черепа, но медики предупреждали близких о возможном худшем сценарии. Причины, которые привели к тяжелому состоянию мужчины, Доротюк публично не раскрывала.
Как рассказала Алина, о критическом состоянии двоюродного брата она узнала в прошлый вторник. В тот момент журналистка только закончила интервью со Славой Деминым, когда ей позвонили родные и сообщили тревожную новость. Роман находился в больнице, а его состояние вызывало серьезные опасения у врачей.
Позже Доротюк сообщила, что ее 29-летний родственник умер. При этом журналистка подчеркнула, что делать окончательные выводы о произошедшем пока рано - обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить следствию.
Алина Доротюк поблагодарила за поддержку после потери
Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, журналистка обратилась к подписчикам, которые поддерживали ее и ее семью в этот непростой период. Она поблагодарила всех за неравнодушие, теплые слова и участие.
"Я - сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку", - написала Доротюк.
Алина также объяснила, что решила поделиться семейной трагедией не ради соболезнований. Ей хотелось ответить на проявленное внимание и поблагодарить людей, которые не оставили ее наедине с горем.
В завершение своего обращения журналистка попросила подписчиков помолиться за душу Романа, жизнь которого оборвалась в 29 лет.
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О персоне: Алина Доротюк
Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.
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